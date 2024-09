Honda partage des images de son Passport 2026

• Honda a partagé aujourd’hui des images de son Passport 2026, en version TrailSport.

Le Honda Passport se fait vieillissant au sein de la gamme Honda, lui dont les débuts nous ramènent à l’année 2019. Pour 2026, nous aurons droit à une nouvelle génération, et les modèles sont présentement à l’essai.

Honda a publié aujourd’hui des photos de son produit, plus précisément de la variante TrailSport qui fera bien sûr partie de la famille, comme c’est le cas depuis l’année modèle 2022.

La compagnie a aussi confirmé une nouvelle qui va en réjouir plusieurs ; le Passport sera toujours équipé de son moteur V6 de 3,5 litres. La plupart des concurrents ne proposent maintenant que des blocs 4-cylindres turbo. La capacité de remorquage sera donc intacte à un minimum de 3500 livres, et un maximum de 5000 livres.

Le Honda Passport TrailSport 2026, trois quarts arrière | Photo : Honda

Le Honda Passport TrailSport 2026, de profil | Photo : Honda

Le Passeport 2026 sera présenté cet automne, peut-être au Salon de l’auto de Los Angeles. Quoi qu’il en soit, il va faire ses débuts lors des premiers mois de 2025.

Concernant ce qui nous attend avec ce véhicule, Honda a décrit la version TrailSport comme l’utilitaire le plus performant de la marque à ce jour. Esthétiquement, ce que l’on voit nous donne l’impression que le VUS va afficher un style plus robuste, du moins dans cette déclinaison. À la calandre, c’est à la mode, on voit clairement le nom du modèle, ainsi qu’un logo TrailSport.

Le Honda Passport TrailSport 2026, avant | Photo : Honda

Les photos nous montrent également des phares de jour de couleur ambre qui seront exclusifs à la livrée TrailSport, selon Honda. Du reste, on peut s’attendre à ce que la variante TrailSport du Passport emprunte des éléments au cousin Pilot, soit une suspension pensée pour la conduire hors route, une garde au sol plus élevée, des plaques de protection en acier, ainsi que des pneus tout-terrain.

Nous verrons bien lorsque le modèle nous sera dévoilé.

Le Honda Passport TrailSport 2026, dans l'eau | Photo : Honda

Le Honda Passport TrailSport 2026, en descente | Photo : Honda

Le Honda Passport TrailSport 2026, en remontée | Photo : Honda

Le Honda Passport TrailSport 2026, profil | Photo : Honda