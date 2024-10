Jeep retire le V8 du Grand Cherokee L 2025

Les acheteurs souhaitant toujours mettre la main sur un moteur V8 à l’achat d’un Jeep Grand Cherokee devaient se tourner depuis cette année vers la version à trois rangées du modèle, celle dont le nom s’accompagne du suffixe L.

À la fin de l’année modèle 2024, ils devront oublier la chose, car Jeep retire cette option de l’offre à compter du troisième trimestre de cette année, soit celui en cours. Il n’est donc plus possible pour les gens de sélectionner ce bloc.

C’est donc la fin pour le moteur V8 de 5,7 litres avec ce Jeep. Pour une mécanique qui fait beaucoup de bruit lorsqu’elle est sollicitée, son départ se fait tout en… silence.

Comme le rapporte le site Motor Authority, il y a trois ans à peine, Jim Morrison, alors vice-président de Jeep, avait déclaré que les jours du V8 avec le Grand Cherokee étaient comptés, sans donner d’autres précisions sur l’échéancier alors prévu.

Pour Jeep, le moteur qui vient prendre la place du V8 est le 4-cylindres turbo de 2,0 litres de la version 4xe, un bloc qui, en raison des aides électriques qu’il reçoit, est plus puissant que le moulin de 5,7 litres. À la puissance de 357 chevaux et 390 livres-pieds de couple de ce dernier, la solution électrifiée répond avec 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple.

Jeep Grand Cherokee L 2024, de profil | Photo : Jeep

Le V8 de 5,7 litres n’était livrable qu’avec les variantes les plus luxueuses du modèle. Et, fait qui va peut-être en étonner plusieurs, seulement 4 % des acheteurs ont opté pour cette mécanique au cours de la dernière année.

Si la mécanique à 4-cylindres offre plus de puissance et une meilleure économie de carburant, elle ne permet cependant pas de remorquer d’aussi lourdes charges. La perte n’est pas catastrophique, toutefois. Avec le V8, la capacité était à 7200 livres. Elle est de 6200 avec le V6 de 3,6 litres, alors qu’elle est de 6000 livres avec le 4-cylindres (avec le Grand Cherokee).

Et bien sûr, n’oublions pas le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, le moteur Hurricane. Ce dernier devrait en principe se trouver une place dans l’alignement du Grand Cherokee lorsqu’il sera légèrement rafraîchi pour l’année 2026.