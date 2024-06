Jeep promet pour bientôt un VUS électrique à 25 000 $ US

Le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence de presse qu’un Jeep électrique abordable arrivera aux États-Unis « très bientôt ».

Et qu’entend le dirigeant par un véhicule électrique abordable ?

« Si vous me demandez ce qu’est un véhicule électrique abordable, je dirais 20 000 euros en Europe et 25 000 $ aux États-Unis. Notre tâche est donc d’amener ce véhicule électrique abordable aux États-Unis… et nous le ferons… De la même manière que nous avons introduit le Citroën e-C3 à 20 000 euros, vous aurez très bientôt un Jeep à 25 000 $ ». - Carlos Tavares, PDG de Stellantis

De quel modèle s’agira-t-il ? Certains pourraient croire que l’Avenger qui est proposé en Europe pourrait être une solution, mais il faut comprendre que ce véhicule est un peu plus petit qu’un Renegade (six pouces moins longs). Lorsqu’il avait été dévoilé de façon virtuelle, avec le Jeep Recon et le concept Wagoneer S, il avait été mentionné que son format était trop compact pour l’Amérique du Nord. Remarquez que l’Avenger est plus long de cinq pouces que la Mini Cooper SE. Cependant, puisque le consommateur américain moyen a tendance à préférer les véhicules plus gros, rien n’est moins sûr concernant l’Avenger.

Jeep Avenger 2024 électrique | Photo : Jeep

Le mystère plane donc sur l’identité du modèle qui sera proposé à quelque 25 000 $ US, ce qui pourrait signifier quelque 35 000 $ chez nous.

La bonne nouvelle, c’est que si l’on nous annonce un modèle pour très bientôt, nous ne devrions pas tarder à être fixés. Le Salon de l’auto de Los Angeles en novembre pourrait servir de vitrine pour un nouveau modèle Jeep.