Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer 2025 : réduction des prix

Jeep prend le contrepied de la tendance générale en annonçant une baisse de prix pour ses modèles Wagoneer et Grand Wagoneer 2025.

Le Jeep Wagoneer est désormais offert à partir de 59 945 $ au Canada, ce qui en fait le VUS pleine grandeur le plus abordable en Amérique du Nord. Les réductions de prix peuvent atteindre 7000 $ sur l’ensemble de la gamme, rendant ces véhicules plus compétitifs face à la concurrence.

Les prix canadiens du Jeep Wagoneer 2025

- Jeep Wagoneer 4x2 – 59 945 $ (-3000 $)

- Jeep Wagoneer 4x4 – 62 945 $ (-3000 $)

- Jeep Wagoneer Series II 4x2 – 63 945 $ (-5185 $)

- Jeep Wagoneer Series II 4x4 – 66 945 $ (-5185 $)

- Jeep Wagoneer Series III 4x4 – 73 945 $ (-5685 $)

- Jeep Wagoneer L 4x2 – 62 945 $ (-3000 $)

- Jeep Wagoneer L 4x4 – 65 945 $ (-3000 $)

- Jeep Wagoneer L Series II 4x4 – 69 945 $ (-5185 $)

- Jeep Wagoneer L Series III 4x4 – 76 945 $ (-5685 $)

Les prix canadiens du Jeep Grand Wagoneer 2025

- Jeep Grand Wagoneer 4x4 – 84 945 $ (-7000 $)

- Jeep Grand Wagoneer Series II Obsidian 4x4 – 98 945 $ (-5495 $)

- Jeep Grand Wagoneer Series III 4x4 – 107 945 $ (-4650 $)

- Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 4x4 – 101 945 $ (-5495 $)

- Jeep Grand Wagoneer L Series III 4x4 – 110 945 $ (-4650 $)

Jeep Grand Wagoneer 2025 | Photo : Jeep

Des équipements de série améliorés

Outre la baisse de prix, Jeep a également mis l’accent sur l’amélioration de l’équipement de série. Le Wagoneer 2025 comprend désormais des roues en aluminium de 20 pouces, la gestion active des voies et le régulateur de vitesse adaptatif.

Le Grand Wagoneer, quant à lui, hérite de roues de 22 pouces, d’un écran interactif pour le passager avant, et de technologies de sécurité avancées comme la détection de la somnolence du conducteur et l’assistance anticollision aux intersections.

Jeep Wagoneer 2025, avant | Photo : Jeep

Plus de puissance sous le capot

Côté motorisation, le moteur 6-cylindres en ligne Hurricane biturbo de 3,0 litres à haut rendement qui équipe le Grand Wagoneer a été optimisé. Résultat : une puissance accrue (jusqu’à 540 chevaux), un couple plus élevé (521 lb-pi), et des émissions réduites. Le tout sans compromettre l’économie de carburant, selon Jeep.

Disponibilité et fabrication

Les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer 2025 sont proposés en versions à empattement court et long (modèles L). Ils sont tous fabriqués à l’usine de montage Warren, au Michigan, et seront chez les concessionnaires Jeep avant la fin de l’année.

Jeep Wagoneer 2025, de profil |

Jeep Grand Wagoneer 2025, intérieur | Photo : Jeep

Jeep Wagoneer 2025, intérieur | Photo : Jeep

Jeep Wagoneer 2025, arrière | Photo : Jeep

Jeep Grand Wagoneer 2025, calandre | Photo : Jeep

Jeep Wagoneer 2025, avant | Photo : Jeep

Jeep Grand Wagoneer 2025, volant, tableau de bord | Photo : Jeep