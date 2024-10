À 60 ans, Keanu Reeves vient d’ajouter une corde à son arc dans ce qui est une fructueuse carrière. Le 5 octobre 2024, l’acteur et musicien est devenu pilote de course professionnel lors des 13e et 14e manches de la Toyota GR Cup, sur le célèbre circuit Indianapolis Motor Speedway. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c’est que Reeves avait donné un concert avec son groupe Dogstar à l’Ohana Music Festival, à Dana Point, en Californie, seulement une semaine avant.

« Le dernier tour était incroyable. »

Keanu Reeves pilotait la voiture numéro 92 BRZRKR, spécialement décorée pour promouvoir son roman « The Book of Elsewhere ». Un nouvel exploit sur sa liste de rêves . Son bolide, une Toyota GR86, a été préparé pour la course par Eagles Canyon Racing via Fast Track. Après s’être qualifié à la 31e place, Keanu Reeves a terminé 25e lors de la course du samedi 5 octobre, techniquement le dernier parmi les pilotes encore en lice.



La Toyota 86 pilotée par Keanu Reeves, sur la piste | Photo : Indianapolis Motor Speedway

Un tête-à-queue, mais pas de panique

Pendant la première course du week-end, l’acteur a fait un léger tête-à-queue en abordant un virage serré. Pas de panique. Avec son calme typique, Keanu Reeves a remis sa voiture sur la bonne voie et a repris la course sans difficulté.

« La course, c’est amusant. »

Après l’événement, lors d’une brève entrevue diffusée sur les réseaux sociaux, Reeves a gardé ses réponses simples, mais enthousiastes. À la question « Pourquoi la course ? », il a simplement répondu en haussant les épaules : « Je ne sais pas… c’est amusant. »

Un deuxième jour réussi

Le lendemain, Keanu Reeves a participé à la deuxième course du week-end, où il a finalement réussi à dépasser son coéquipier Cody Jones, membre du groupe « Dude Perfect », qui avait fait un tête-à-queue.

La voiture pilotée par Keanu Reeves | Photo : Indianapolis Motor Speedway