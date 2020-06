La semaine dernière, Kia dévoilait un croquis donnant un aperçu de ce à quoi allait ressembler la prochaine génération de sa fourgonnette Sedona. Cette semaine, la compagnie en a remis en dévoilant une série d’images.

On reconnaît le style de la marque et les proportions d’une fourgonnette typique, même si Kia tente de faire naître une nouvelle catégorie de véhicules en nommant sa création un GUV, soit Grand Utility Vehicle. Nous allons continuer à parler d’une fourgonnette, si vous le voulez bien.

On remarque néanmoins un effort en matière de style afin de donner au véhicule (connu sous le nom de Carnival en Corée du Sud) une allure plus robuste, une signature de… VUS.

Ça prend la forme d’un porte-à-faux avant plus court alors que les piliers A ont été déplacés vers l’arrière pour permettre aux concepteurs et aux ingénieurs de proposer un capot plus long. La compagnie est avare de détails techniques pour l’instant, mais elle mentionne quand même que l’empattement a été allongé pour libérer plus d’espace à l’intérieur.

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival 2021), trois quarts arrière

De son côté, le pilier C est chromé avec un motif en losange, dans la même veine que celui du dernier Sorento. Il est cependant beaucoup plus proéminent puisqu’il s’étend vers le hayon. Une ligne de caractère supérieure crée un lien visuel entre les phares et les feux pour souligner la taille généreuse de la fourgonnette.

L’arrière de la nouvelle Carnival/Sedona est doté d’une bande lumineuse à DEL sur toute la largeur, une tendance à la mode dans l’industrie. Quant à la taille généreuse du hayon, elle va faciliter le chargement des marchandises. L’écusson « Limousine », qui est situé dans le coin inférieur droit du hayon, fait référence au niveau de finition du modèle qu’on devine celui le plus pourvu de la gamme.

Les images de l’intérieur n’ont pas encore été publiées au moment où nous écrivons ces lignes, mais Kia a mentionné qu’elle partagerait plus de détails avant le lancement qui est prévu en Corée du Sud au cours du troisième trimestre de 2020. On peut s’attendre à bien des choses, y compris une approche hybride inspirée du nouveau Sorento.

Le modèle fera probablement ses débuts chez nous au cours de la prochaine année.

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival 2021), sur la route