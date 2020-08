Notre Kia Sedona 2022 a été présentée en Corée

Il y a quelques semaines, nous vous donnions un aperçu de ce à quoi allait ressembler l’édition 2022 de la fourgonnette Sedona chez Kia. Pourquoi 2022 ? Parce que le modèle de prochaine génération fait d’abord ses débuts en Corée du Sud pour 2021 avant d’être ensuite livré sur notre marché.

Kia avait pour l’occasion publié quelques images de son modèle avant sa présentation officielle. Et bien cette dernière a eu lieu cette semaine, si bien qu’on a maintenant une idée plus précise de ce qui nous attend.

Ainsi, la Kia Carnaval qui a été présentée adopte un style qui s’apparente à celui d’un VUS, du moins à l’avant, mais aussi à l’arrière avec ce cadre qui ceinture partiellement la troisième vitre latérale. Kia veut donner l’impression de vendre tout sauf une fourgonnette, mais il ne faut pas se leurrer, tout de même.

Néanmoins, l’exercice de style est réussi.

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival), profil

La nouvelle Sedona est plus longue et plus large que celle qu’elle va remplacer. Son empattement a d’ailleurs été allongé de 1,2 pouce. Selon Kia, cela crée plus d’espace pour les passagers de la troisième rangée, tout en augmentant le volume de chargement derrière. Les fauteuils de type capitaine à la deuxième rangée demeurent inclinables, comme ceux que l’on trouve dans le modèle actuel. On parle toujours d’une option, toutefois. Une configuration intérieure à huit places sera également possible. Les versions haut de gamme vont offrir un impressionnant ensemble multimédia avec un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un second écran de 12,3 pouces à la console centrale.

Le groupe motopropulseur le plus susceptible de débarquer chez nous est celui composé du moteur V6 de 3,5 litres, un bloc qui développe 290 chevaux et 262 livres-pieds de couple, ainsi que d’une boîte automatique à huit rapports. Contrairement à ses concurrents, dont la Chrysler Pacifica et la Toyota Sienna, la Sedona n’offre pas de transmission intégrale en option.

Voilà qui va lui faire mal avant même de faire ses premiers pas. Kia a une année complète pour y penser, mais peut-être est-ce que la configuration du modèle ne le permet pas ?

La Kia Carnival sera bientôt mise en vente en Corée et les marchés mondiaux suivront. On devine qu’elle va nous parvenir en cours d’année 2021, mais reste à voir si ce sera au cours de la première ou de la deuxième moitié du prochain millésime.

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival), trois quarts arrière

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival), intérieur

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival), trois rangées

Photo : Kia Kia Sedona 2022 (Kia Carnival), sièges