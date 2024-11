Premières images du Kia Sportage 2026

La génération actuelle du Kia Sportage nous a été présentée en 2022, comme modèle 2023. Pour le millésime 2026, le produit aura droit à une refonte partielle, surtout axée sur des retouches esthétiques et des ajustements apportés à l’intérieur et à la dotation.

On vient d’avoir une idée de ce qui va nous attendre, car le modèle revu vient d’être dévoilé par Kia en Corée, là où il sera d’abord proposé.

Ce qu’on remarque, sans surprise, c’est une harmonisation des lignes avec celles des autres produits de la marque. Pour le Sportage, ça se caractérise par la présence d’une calandre plus large, davantage disposée à la verticale. Elle est ceinturée de phares de jour placés à la verticale, une signature propre à Kia. Le pare-chocs avant a aussi été redessiné et arbore une prise d’air plus carrée.

Kia Sportage X-Line 2026 | Photo : Kia

De son côté, la variante X-Line, qui propose un style plus aventurier, hérite d’une grille unique et d’un pare-chocs avant qui profite d’éléments plus imposants et de phares antibrouillard intégrés.

À bord, le Sportage propose une planche de bord redessinée qui abandonne les buses d’aération disposées à la verticale. Un nouvel écran panoramique est introduit et celui-ci abrite la dernière version du système multimédia de Kia, qui comprend les applications Apple CarPlay et Android Auto, avec connexion sans fil.

Les mises à jour pourront aussi se faire via les voies hertziennes avec cette nouvelle génération de l’interface.

Devant le conducteur, un nouveau volant est de la partie, avec des parties supérieures et inférieures comportant des lignes plus plates. C’est un élément de design distinct, certes, mais qui n’apporte rien à la conduite, même que ça demande une certaine adaptation.

Le Sportage vendu en Corée du Sud profite aussi d’améliorations sur le plan technologique, mais il faudra voir ce qui traversera le monde avec nos modèles. Du lot, on compte un système d’authentification par empreinte digitale, l’affichage tête-haute, un système de conduite autonome de niveau 2 (avec capacité de changement de voie automatique), ainsi qu’une aide au stationnement à distance.

Kia n’a rien annoncé officiellement concernant une mise à jour pour le Sportage destiné au marché nord-américain, mais si l’histoire est garante de l’avenir, c’est ce qui nous attend avec ce modèle au cours des prochains mois.

Le Sportage 2026 sera montré au public américain prochainement, peut-être au Salon de l’auto de Los Angeles qui va se dérouler à la mi-novembre, là où la compagnie nous avait montré l’an dernier un Sorento rafraîchi.

Kia Sportage 2026, vue exterieur | Photo : Kia

Kia Sportage X-Line 2026, vue interieure deux tons | Photo : Kia