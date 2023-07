La Baja 1000 Peninsula est une célèbre course de rallye pour véhicules tout-terrains qui se déroule chaque année, depuis plus de 40 ans, dans la Péninsule de Basse-Californie au nord-ouest du Mexique.

Appelée aussi le "Far West du sport automobile", la première édition de cette course remonte à 1967, plusieurs célébrités y ont participé notamment Steve McQueen et Paul Newman qui font partie des tout premiers pilotes de la Baja 1000.

Course de Baja 1000 Photo : Auto123

La course des fous du volant !

Connue pour ses circuits extrêmes et impitoyables, la Baja 1000 propose chaque année un nouveau défi avec une nouvelle montée d’adrénaline dans une bataille sans merci.

La course rassemble tous les ans, durant le troisième week-end du mois de novembre, des motos, voitures, quads, buggy et side-cars. Elle est considérée comme la plus longue course en continu au monde et peut durer jusqu’à 36 heures. La course démarre et se termine dans la ville mexicaine d’Ensenada et consiste à relier un point à un autre sur une distance d’environ 1000 miles, soit 1600 km en un minimum de temps. Elle attire les passionnés d’adrénaline de tous les coins du monde, quel que soit leur niveau, qui décident d’y participer pour relever le défi.

Tout au long du parcours, les pilotes doivent éviter des pièges sur la piste et faire face à des conditions météorologiques fluctuantes, des terrains éprouvants et des routes encombrées par des roches. Pourtant, chaque année des centaines de pilotes amateurs et professionnels participent à ce marathon et acceptent le challenge.

Défi du Baja 1000 Photo : Auto123

Les deux pilotes québécois participants à la course cette année

Simon et Maxime Losier ont commencé leur carrière respectivement en 2004 et 2006 en tant que pilotes de rallye canadien et comptent à leurs actifs plusieurs réalisations remarquables notamment plusieurs classements parmi les cinq premiers au Championnat canadien de rallye et ont même atteint le podium à plusieurs reprises dans la même compétition.

Depuis ses débuts, Simon Losier s’est forgé une solide réputation dans la communauté des rallyes canadiens à travers ses participations à de nombreux événements nationaux et internationaux aux États-Unis.

Maxime Losier, quant à lui, a commencé sa carrière en tant que copilote, mais a rapidement réalisé qu’il voulait devenir pilote. Il a participé à plusieurs courses de rallye nationales et internationales notamment le « Rally Monte Carlo Energies Alternative ».

En dehors de leur propre carrière de pilote, les Losier ont également joué un rôle actif dans le monde du rallye canadien en apportant leur soutien à plusieurs équipes pour les aider à se surpasser et réaliser leurs objectifs.

Le camion de l'édition 2023 Photo : Auto123

Le camion de l’édition 2023

Simon et Maxime Losier ont choisi pour cet événement spécial Bernthal Industrie pour la préparation de leur camion de course qui n’est autre que le fameux Trophy Truck 6100 Spec connu pour sa performance et son efficacité. Le modèle est équipé d’un moteur LS3 – V8 puissant, de pneus 40 pouces résistants aux challenges des terrains, ainsi qu’une capacité de carburant d’environ 400 litres.

Son châssis léger et solide est fabriqué avec des tubes et des tôles découpés au laser. Son système de suspension est conçu pour offrir aux roues un maximum de stabilité à l’accélération.

Le camion Trophy Truck Spec 6100 est capable d’atteindre plus de 200 km par heure sur les terrains difficiles de la course. C’est l’un des meilleurs véhicules tout-terrains au monde !

Préparation à la course Baja 1000 Photo : Auto123

Préparation à la course Baja 1000

Se préparer pour la Péninsule de Baja 1000 nécessite un long travail acharné, les participants doivent non seulement se préparer physiquement, mais aussi mentalement. Un autre point très important est l’organisation de l’assistance. Il est également utile de maîtriser quelques notions de mécanique pour être prêt à affronter les pistes dans les meilleures conditions.

Tout d’abord, les participants doivent se préparer physiquement pour survivre dans les conditions extrêmes de la course en suivant des programmes d’entraînement intenses et en adoptant des mesures diététiques pour optimiser leurs efforts et leur hydratation. En effet, affronter le désert sous un soleil de plomb pendant des jours nécessite beaucoup d’endurance et de préparation préalable.

L'expérience de la course du Baja 1000 Photo : Auto123

Ensuite, une préparation mentale est nécessaire pour pouvoir résister pendant les moments les plus difficiles de la course. Certains exercices aident à optimiser la concentration et améliorer les réflexes.

En ce qui concerne le véhicule, il est indispensable de prévoir un maximum d’outils, de pièces de rechange, d’huile de moteur et de boîte à vitesse pour ne manquer de rien. Pour une efficacité maximale, il faut prévoir également l’installation d’une équipe mécanique sur place bien équipée et prête à intervenir dans tous les types de scénarios possibles. Il ne faut pas oublier que l’objectif est de terminer la course, peu importe les conditions.

La Péninsule de Baja 1000 est sans doute la course la plus impitoyable, mais reste une expérience unique et enrichissante pour les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes.

Nous vous donnons rendez-vous sur la ligne de départ en novembre 2023 !

Consultez https://www.smracing.ca