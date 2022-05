Le Land Rover Defender 130 sera dévoilé le 31 mai

Chez Land Rover, le modèle Defender a été la grande vedette des dernières années en fait de nouveautés sur le marché. Son design, mariant la modernité et l’hommage au passé de la marque, est assurément un des plus jolis de l’industrie.

Au départ, on savait que deux modèles allaient nous être proposés ; une version à deux portes, la 90, puis une à quatre portières, la variante 110. Peu de temps après leurs débuts, les rumeurs ont commencé à circuler concernant l’introduction d’autres déclinaisons, dont une prenant l’appellation 130.

Et bien, cette dernière sera dévoilée dans son entièreté le 31 mai prochain. On parle d’une version allongée de près de 15 pouces, mais profitant du même empattement que la livrée 110. On parle donc d’un modèle qui offrira un comportement similaire, mais pour la conduite hors route, l’angle de sortie sera différent à l’arrière en raison de la partie allongée à cet endroit.

Pour ceux qui mènent leur Land Rover Defender hors des sentiers battus, bien sûr.

Photo : Land Rover Le Defender 130

En prévision de la présentation du modèle, Land Rover a dévoilé une image du modèle en pleine action, de sorte que le sable soulevé par le mouvement du véhicule cache la partie que l’on veut voir.

Bien sûr, cette version va servir ceux qui ont besoin de plus d’espace à la troisième rangée, mais aussi ceux qui souhaitent plus de volume pour le chargement. La compagnie a également révélé quelles allaient être les configurations possibles à l’intérieur et l’on apprend que le modèle pourra accueillir huit personnes, soit deux à l’avant et six sur les deux autres rangées.

Le modèle 110 propose un maximum de sept places.

Mécaniquement, on s’attend à ce que le Defender 130 profite des mécaniques des versions 90 et 110, mais il sera intéressant de voir si le 4-cylindres turbo de 2 litres sera retenu pour traîner une masse plus importante. Il propose tout de même 296 chevaux et 295 livres-pieds de couple.

On vous revient le 31 avec tous les détails.