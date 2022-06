Land Rover présente son Defender 130

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, avant

Land Rover a dévoilé ce matin la nouvelle version de son Defender, le modèle 130. La chose avait été annoncée l’an dernier et voilà qu’elle prend enfin forme.

Considérant que l’on savait ce qui nous attendait, les surprises sont peu nombreuses, mais n’empêche, jetons un coup d’œil à ce qui attend les consommateurs.

Dans un premier temps, le Defender 130 sera livré de série avec une troisième rangée de sièges. En fait, c’est huit places qui seront offertes à bord. Il était possible d’opter pour une troisième banquette avec le modèle 110, mais c’était évidemment plus serré à l’arrière. Car, c’est la principale différence, le modèle 130 est plus long de 13,4 pouces par rapport à la variante 110. Il repose toutefois sur le même empattement, si bien que la différence se trouve à l’arrière seulement où le véhicule s’étend.

Conséquemment, on trouve un espace de chargement beaucoup plus généreux. Concrètement, Land Rover parle d’un espace de 13,7 pieds cubes (388 litres) derrière la troisième rangée, 43,5 (1232) derrière la deuxième et 80,9 (2291) derrière la première.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, profil

Sous le capot, ne cherchez pas le moteur V8, pas lors du lancement du véhicule du moins (il est livrable avec les modèles 90 et 110, en option). Les acheteurs auront le choix entre deux moteurs 6-cylindres. Cela veut dire que le bloc 4-cylindres des versions de base des modèles 90 et 110 est laissé de côté, on le devine en raison de la taille et du poids du véhicule. On retrouvera donc le 6-cylindres turbo de 3 litres qui est livrable avec les autres déclinaisons, ainsi qu’un autre 6-cylindres, un dérivé offrant un peu moins de capacité.

Ironiquement, ce dernier va proposer 296 chevaux, comme le 4-cylindres, mais son couple sera plus important à 347 lb-pi (celui du moteur 4-cylindres est de 295 lb-pi).

Reste à voir si ce bloc trouvera refuge avec les autres versions du Defender. Le modèle prévu pour notre marché va profiter d’une suspension pneumatique, ce qui signifie plus de latitude en ce qui a trait à la garde au sol.

Côté prix, on va bien sûr attendre les chiffres concernant les versions canadiennes. Chez nos voisins du Sud, le Defender 130 est annoncé à 69 350 $, soit 14 500 $ de plus qu’un Defender 110 d’entrée de gamme. Notez que le niveau de finition est supérieur dès le départ avec un modèle 130.

Les prix d’appel des modèles 90 et 110 chez nous sont présentement de 68 300 $ et 69 250 $, respectivement.

Nous aurons l’occasion de revenir sur la dotation et les prix qui concernent notre marché.