Êtes-vous à la recherche d’un véhicule usagé qui a la couenne dure et que vous pourriez conserver longtemps ? Si oui, vous devriez peut-être considérer la Lexus CT 200h, une voiture à hayon hybride que Lexus a proposée le temps d’une génération, soit de 2011 à 2017 sur notre continent.

Ce qui nous amène à vous faire cette suggestion, c’est qu’un propriétaire vient de franchir le million de miles avec son modèle 2014, soit 1,6 million de km. Ce qui est impressionnant, c’est qu’il a fait le tout en seulement 10 ans.

Et de quelle façon ? Nader Assaad est un chauffeur qui effectue quotidiennement de longues distances pour des livraisons. Il parcourt régulièrement 500 km par jour, parfois 800. Il a choisi ce modèle pour son côté pratique, mais aussi en raison de sa configuration hybride, qui réduit la consommation de carburant.

La Lexus CT 200h 2014, de profil | Photo : Lexus

Il est facile de maintenir une moyenne entre 5,0 et 5,5 litres aux 100 km au volant de ce véhicule.

Ce qui est doublement intéressant avec cet exploit, c’est qu’en raison de son caractère hybride, le moteur coupe et redémarre souvent, ce qui démontre une solide durabilité de ce côté. On dit souvent que la technologie hybride de Toyota est la plus éprouvée sur le marché. En voici une belle preuve.

Nader Assaad a partagé son programme d’entretien et les réparations effectuées sur son Lexus sur un groupe Facebook consacrés aux véhicules dont le kilométrage est supérieur à la normale, comme le sien.

On y apprend qu’il effectue régulièrement la rotation des pneus, les vidanges de liquides et le remplacement du filtre à air, des bougies et des autres fluides aux intervalles recommandés par son concessionnaire, qui est situé à Houston, au Texas.

Et la batterie du système hybride ? Elle a été remplacée une fois, ce qui n’est pas si mal. Deux changements de joints de culasse ont aussi été effectués en 10 ans. La pompe à l’eau, le thermostat, le roulement à billes de la roue avant gauche, le boitier du filtre à l’huile, ainsi que les amortisseurs ont été changés deux fois.

Moteur de la Lexus CT 200h 2014 | Photo : Lexus

Le compteur de mileage de la Lexus CT 200h 2014 s’est arrêté à 999 999 miles. | Photo : Lexus

La seule chose qui ne fonctionne plus, c’est le compteur kilométrique, qui s’est arrêté à 999 999 miles. Selon le concessionnaire Lexus qui s’occupe du véhicule, il est défectueux et doit être reprogrammé pour retourner à zéro.

Autrement, on ne sait pas combien de milliers ou de millions de kilomètres Nader Assaad compte parcourir avec sa CT200h, mais au rythme où vont les choses, on pourrait parler d’un modèle de trois millions de kilomètres dans 10 ans.

La Lexus CT 200h 2014, calandre | Photo : Lexus

La Lexus CT 200h 2014, intérieur | Photo : Lexus

La Lexus CT 200h 2014, sièges | Photo : Lexus

La Lexus CT 200h 2014, deuxième rangée | Photo : Lexus