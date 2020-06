La nouvelle génération de la berline IS 2021 de Lexus devait faire ses débuts hier, le 9 juin, mais la compagnie a pris la décision de reporter indéfiniment le dévoilement virtuel du modèle. Lexus cite le respect de « la situation mondiale récente » pour expliquer sa décision. Cette semaine, Lexus y est allé de la déclaration suivante :

« Étant donné la situation mondiale, Lexus a respectueusement reporté les débuts de la nouvelle berline IS qui était initialement prévue pour 8 h, heure normale du Japon, le 10 juin. Le calendrier révisé sera bientôt annoncé. » - Annonce de Lexus

Avec l’avènement mondial des manifestations civiles pour dénoncer la mort de George Floyd, la brutalité policière et exiger la réforme de la police — le tout au cœur d’une pandémie — il semble que le moment soit mal choisi pour dévoiler une nouvelle voiture.

Lorsqu’elle fera ses débuts, la nouvelle génération viendra remplacer un modèle qui est parmi nous depuis 2014. La configuration attendue devrait être à propulsion et certaines versions devraient toujours offrir la traction intégrale. En fait, la nouvelle mouture utiliserait (ça reste à confirmer) une version évolutive de sa plateforme actuelle par opposition à une nouvelle architecture.

De plus, comme l’actuelle berline IS, la prochaine proposerait des groupes motopropulseurs à quatre et à six cylindres, mais on ne sait trop encore si nous aurons droit à d’autres approches ou à des gains substantiels en matière de puissance et de performance. Rappelons-nous cette nouvelle voulant qu’une version à moteur V8 soit proposée.

Bref, il faudra se montrer patients, car compte tenu de la situation actuelle, le délai annoncé pourrait durer quelques semaines, voire quelques mois.

