Des améliorations pour la Lexus LC 500 2021

Après avoir lancé la version cabriolet de la LC à la fin de l’année dernière, Lexus se tourne à nouveau vers son coupé qui, pour la nouvelle année modèle, profite de plusieurs mises à jour. En plus de nouveaux choix de couleurs, les version 2021 des LC 500 et LC 500h profitent d’une suspension revue et d’une transmission retravaillée, le tout pour offrir de meilleures performances.

Au passage, le coupé perd également quelques kilos. Cette perte de poids, évaluée à 22 lb, est attribuable à des bras de suspension inférieurs en aluminium, aux stabilisateurs, au nouveau matériau des ressorts hélicoïdaux haute résistance et aux roues arrière de 21 pouces qui sont plus légères.

La réduction du poids se traduit par des bienfaits évidents en matière de conduite et de maniabilité. Et pour accentuer le tout, Lexus a ajusté les commandes électroniques de l’amortisseur de la suspension avant pour augmenter la longueur de la course, puis a optimisé les butées pour une plus grande douceur.

Photo : Lexus Lexus LC 500 2021, de profil

Pour améliorer la capacité de l’avant à l’amorce d’un virage, les ingénieurs ont renforcé la rigidité des stabilisateurs arrière et ont ajouté l’assistance active en virage. Cette dernière utilise les freins pour ralentir les roues intérieures dans les virages difficiles afin de réduire le sous-virage.

Quant à elles, les mises à jour des transmissions devraient rendre la conduite des modèles coupés encore plus incisive. Avec la boîte automatique à 10 vitesses de la LC 500, Lexus a revu les paramètres de changements de vitesse pour une meilleure efficacité lorsque l’accélérateur est enfoncé dans une proportion de 50 à 70 %.

La configuration unique d’une boîte automatique et à variation continue à quatre rapports de la variante hybride a également été mise à jour et passera désormais en deuxième vitesse lors d’une conduite dynamique pour améliorer l’accélération dans les virages serrés. Auparavant, il n’était programmé que pour rétrograder jusqu’à la troisième vitesse dans cette situation.

Photo : Lexus Lexus LC 500 2021, arrière

Les options mécaniques demeurent les mêmes. Le moteur V8 de 5 litres à aspiration naturelle de la LC 500 2021 va proposer 471 chevaux et 398 livres-pieds de couple, ce qui est suffisant pour propulser le coupé à 97 km/h en 4,7 secondes. De même, la version hybride 500h délivre toujours 354 chevaux grâce à son V6 de 3,5 litres. Il met un peu plus de temps pour atteindre 97 km/h, soit 5 secondes.

D’autres changements, notamment avec les couleurs intérieures et extérieures, de même qu’à la hauteur des roues, sont à signaler. Aussi, l’application Android Auto, qui est arrivée tardivement au sein de la famille Toyota, est désormais de série avec toutes les versions de la LC.

Photo : Lexus Lexus LC 500 2021, sur la route