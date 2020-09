Il y a deux ans, lorsque Lexus a présenté la LC, la réaction a été unanime ; une œuvre d’art venait de voir le jour. Au Salon de Détroit, la firme vient d’accoucher d’une deuxième toile, soit une version décapotable de sa super voiture. Cette dernière est présentée sous forme de concept, mais bien franchement, à quelques exceptions près, on a devant nous un modèle de production.

Le bolide est présenté comme un roadster visant à exprimer la « beauté ultime » et servir de modèle phare au sein de la gamme.

« Il reprend tous les aspects du coupé et accueille tous les éléments stylistiques dynamiques d’une décapotable », a déclaré le designer de la voiture, Tadao Mori.

En fait, on remarque une similitude évidente entre le faciès de cette étude et celui du coupé. C’est à l’arrière où les choses diffèrent un peu, car en lieu et place du toit dur, la capote amovible a forcé la refonte de la poupe. Le résultat est demeuré spectaculaire.

À l’intérieur, on remarque un cuir blanc à la présence très riche alors que des surpiqûres jaunes viennent ajouter un peu de couleur dans ce qui demeure une présentation plutôt monochrome. Et même si Lexus parle d’un roadster pour décrire son bolide, les places arrière, même si leur espace est compté, sont conservées.

Mécaniquement, la compagnie n’a pas voulu s’avancer sur ce qui pourrait animer une éventuelle version de production de son concept, mais il ne serait pas difficile d’imaginer les mêmes motorisations du coupé au service de ce bolide. Rappelons que le modèle déjà commercialisé avance un V8 de 5 litres et un V6 de 3,5 litres dans sa configuration hybride.

Enfin, un passage à la production de cette LC décapotable permettrait à Lexus d’offrir une concurrente aux versions sans couvre-chef des BMW de Série 8 et Mercedes-Benz Classe S.

Une question de temps, donc ? Il faudra voir, mais tout pointe dans cette direction.