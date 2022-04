Photo : Lexus Lexus RZ 2023, profil

Ce matin, nous avons découvert le premier résultat concret de la vision Lexus Electrified élaboré par le constructeur japonais de luxe. Le Lexus RZ est bien sûr le premier modèle mondial tout électrique de la marque et il est, comme vous pouvez le constater à son apparence, un cousin proche du Toyota bZ4X récemment présenté.

« Le RZ a été développé dans le but de créer un modèle électrique Lexus unique en son genre, dans lequel on se sent en sécurité, qui est agréable au toucher et dont la conduite est exaltante. DIRECT4, la technologie de base de « Lexus Electrified », est un système de transmission intégrale qui permet une réponse rapide et linéaire en fonction des indications du conducteur. Nous continuerons à relever le défi d'offrir aux clients de nouvelles expériences et une expérience de conduite unique pour la Lexus BEV. » - Takashi Watanabe, ingénieur en chef, « Lexus Electrified », Lexus International

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, avant

Construit sur la plateforme e-TNGA spécifique aux VÉ, le RZ a été conçu en tenant compte d'une répartition optimale du poids lors du placement du bloc-batterie et des moteurs. Le multisegment est également équipé de ce système DIRECT4, ainsi que d'une nouvelle commande de direction et du système Steer by Wire (disponible), ce dernier n'arrivant sur les modèles canadiens qu'un peu plus tard après le lancement du modèle.

À l'extérieur, la calandre massive de Lexus qui a dominé les modèles récents de la marque a été remplacée par ce que la société appelle un corps en fuseau BEV, conçu pour optimiser l'aérodynamisme et les proportions. L'absence de la nécessité de refroidir le moteur et de faire sortir l'échappement ouvre la porte à de nouveaux éléments de style également. Lexus promet que nous verrons plusieurs de ces éléments sur les futurs VÉ de la marque. Comme le bZ4X, le RZ a un empattement long (2850 mm) et une position large, ce qui devrait lui permettre d’offrir une deuxième rangée spacieuse et à plancher plat.

L'intérieur est donc annoncé comme minimaliste et spacieux, probablement assez similaire, sinon identique, à l'habitacle du bZ4X. Un toit panoramique disponible en option rendra l'habitacle très lumineux (bien qu'il y ait également, pour la première fois chez Lexus, une fonction de gradation pour ce toit). Pour la première fois également, un modèle Lexus est équipé d'un système de chauffage radiant pour maximiser le confort. Le RZ reçoit le système multimédia Lexus Interface développé en Amérique du Nord et récemment introduit sur les derniers modèles NX et LX. Le système est accessible par des commandes vocales et un écran tactile de 14 pouces.

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, intérieur

Lexus a également pris soin de rendre l'habitacle très silencieux, ce qu'un groupe motopropulseur électrique facilite grandement. Les ingénieurs ont intégré des sons à l'intérieur de l'habitacle afin d'obtenir une sonorité de conduite plus vive – nous attendrons de voir à quel point ce sera convaincant en conduite réelle – tandis que le bloc de batteries dans le plancher sert de barrière sonore. Même le périmètre entier de l'ouverture du capot est scellé pour éliminer les flux d'air bruyants, et le verre est acoustique aux deux rangées.

Selon Lexus, ce fameux système DIRECT4 rendra l'expérience de conduite aussi dynamique que silencieuse, car il utilise les informations des capteurs de vitesse, d'accélération et d'angle de braquage des roues pour contrôler la répartition de la force motrice entre l'avant et l'arrière entre 100:0 et 0:100. On obtient donc une meilleure accélération au démarrage, une meilleure stabilité de conduite et une faible consommation d'énergie. Le couple est augmenté sur les roues avant à l'entrée d'un virage et bascule davantage sur les roues arrière en sortie de virage, par exemple. Le RZ est également doté d'une nouvelle unité de mise sous pression qui permet un freinage régénératif coordonné à l'avant et à l'arrière, grâce à une commande hydraulique indépendante à l'avant et à l'arrière. La puissance combinée des deux moteurs électriques est de 230 kW (150 à l'avant, 80 à l'arrière).

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, trois quarts arrière

Nous pourrions continuer à évoquer les aspects techniques du design du RZ, aspects qui le rendent plus aérodynamique, plus silencieux, plus économe en énergie, plus confortable et tout le reste, mais c'est à l'usage que l'on jugera de son efficacité, c'est-à-dire lorsque le modèle sera sur la route.

Nous attendons également de nombreux détails importants que les acheteurs potentiels voudront connaître, par exemple l'autonomie (pour l'instant, le constructeur donne une estimation de « jusqu'à » 360 km pour la batterie de 71,4 kWh), les temps de recharge et, bien sûr, le prix. Nous nous attendons à ce que ces détails soient annoncés dans les semaines ou les mois à venir. Le Lexus RZ450e devrait être commercialisé vers la fin de l'année 2022.

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, de haut

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, trois quarts avant