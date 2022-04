Demain, le mercredi 20 avril, Lexus va dévoiler le premier VUS tout électrique de son histoire, le RZ 450e 2023. En prévision de cette présentation, nous avons déjà eu droit à quelques clichés nous montrant une partie du véhicule.

Cette fois, un peu plus de 24 heures avant le grand jour, une image du modèle nous est apparue. Disons que ça donne une bonne idée. Bien sûr, la série d’images qui sera partagée demain va nous montrer tout de ce nouveau modèle.

Là où la surprise risque d’être moins grande, c’est qu’on sait déjà que le RZ est le proche cousin du Toyota bZ4X que nous avons récemment mis à l’essai. On s’attend bien sûr à ce que ce dernier profite des organes du modèle plus générique offert par la maison-mère, mais on pourrait avoir droit à quelques surprises.

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, de près

On peut, par exemple, imaginer que seule la version à traction intégrale sera proposée, elle qui offre un peu plus de puissance (215 forces plutôt que 201 chevaux) que la livrée à traction offerte chez Toyota.

L’équipement, bien sûr, promet d’être plus riche dès l’offre initiale. On peut souhaiter de meilleures capacités de recharge, mais le doute persiste. Cependant, en raison des critères pour l’admissibilité aux rabais, on aura assurément droit à des prix fixés pour le respect de certains d’entre eux, ce qui pourrait rendre la chose intéressante.

À suivre avec tous les détails mercredi.

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, trois quarts avant

Photo : Lexus Lexus RZ 2023, profil