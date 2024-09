Lotus présente le concept Theory 1

• Lotus vient de dévoiler le concept Theory 1, une supercar électrique.

Lotus ne fait que rarement la manchette, mais elle sait attirer l’attention lorsqu’elle propose de nouveaux modèles, car généralement, ces derniers sont vraiment distincts.

Lotus commercialise toujours l’Emira, une sportive dotée d’un moteur à essence, mais elle a commencé à exploiter le marché du véhicule électrique avec le VUS Eletre, ainsi qu’avec la berline Emeya. La prochaine création du groupe va nous ramener à ses racines, soit celles d’une entreprise axée sur la sportivité.

La compagnie vient de dévoiler un nouveau concept. Le prototype Theory 1 est un coupé sportif offrant une puissance de 987 chevaux et le rouage intégral.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est qu’on espère garder le poids du modèle électrique à moins de 3500 livres.

Le concept Lotus Theory 1, de profil | Photo : Lotus

Le concept Lotus Theory 1, de haut | Photo : Lotus

Le concept Theory 1 représente la nouvelle philosophie de conception chez Lotus. Inspiré de la mythique Esprit, le profil du modèle est spectaculaire. La forme de la cabine rappelle le design du moteur central de l’Esprit, mais l’arrière est totalement différent, avec des feux ultras minces, un grand aileron déployable et un énorme diffuseur. Le plus intéressant, ce sont les portes, qui s’ouvrent en pivotant vers l’arrière et vers le haut.

L’autre truc qui retient l’attention avec le concept Theory 1, c’est la cabine qui propose un siège central pour le conducteur, ainsi que deux sièges latéraux pour les passagers. Voilà une configuration qui a déjà été vue avec d’autres modèles dans le passé, que ce soit avec la plus récente McLaren F1, mais aussi avec une plus vieille création comme la Matra Simca Bagheera des années 70.

Évidemment, la modernité marque la présentation, avec des écrans situés aux côtés de chaque pilier en lieu et place des rétroviseurs, de l’affichage tête-haute, de haut-parleurs dans les appuis-tête, ainsi que de coussins gonflables intégrés aux sièges.

Le concept Lotus Theory 1, intérieur | Photo : Lotus

Le concept Lotus Theory 1, siège | Photo : Lotus

Et pour démontrer jusqu’à quel point la présentation est futuriste, l’habitacle compte sur ce que la compagnie appelle des « boutons (touches) à la demande ». Formés par ce qui est décrit comme un « textile réactif » qui occupe les surfaces de l’habitacle, ils peuvent présenter des touches lorsqu’ils sont nécessaires et les faire disparaître lorsqu’ils ne le sont pas.

« La technologie n’est présente que lorsque vous en avez besoin, puis elle disparaît, comme des boutons à la demande », a déclaré au site Wired Facundo Gutierrez, le directeur général de MotorSkins, l’entreprise à l’origine de cette technologie. « Par exemple, vous conduisez et une voiture arrive derrière vous, le tissu du siège peut vous donner une légère tape sur l’épaule. Autre exemple, un appel entre et un bouton apparaît pour que vous puissiez prendre l’appel ».

Quant à la quincaillerie de la voiture, le concept est pourvu d’une batterie de 70 kWh qui, selon Lotus, va permettre au modèle d’offrir 400 kilomètres d’autonomie. Pour le 0-100 km/h, en raison du poids plus faible anticipé, Lotus parle d’un temps de 2,5 secondes.

Lotus a toujours été reconnue pour offrir des sportives légères. Elle semble vouloir réussir cet exploit à l’ère électrique.

Le concept Lotus Theory 1, avant |

Le concept Lotus Theory 1, arrière | Photo : Lotus

Le concept Lotus Theory 1, trois quarts arrière | Photo : Lotus

Le concept Lotus Theory 1, habitacle | Photo : Lotus

Le concept Lotus Theory 1, roue | Photo : Lotus