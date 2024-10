Mazda a officiellement ouvert les précommandes pour sa nouvelle Mazda EZ-6 EV, ainsi que des versions EREV (avec prolongateur d’autonomie), hier en Chine. Le point fort de ce lancement ? Un prix de base sous la barre des 25 000 dollars américains (à peu près 30 000 dollars canadiens).

Fruit d’une collaboration entre Mazda et le constructeur national chinois Changan Auto, la Mazda EZ-6 est l’une des deux nouvelles offres électriques dévoilées en avril dernier. Aux côtés du VUS Arata, semblable au CX-5, la Mazda EZ-6 semblait être le plus près de la production, avec une date de mise en vente prévue avant la fin de l’année.

Promesses tenues

Selon les blogues automobiles chinois Autohome et CarNewsChina, le prix de base du modèle serait fixé à environ 160 000 yuans, soit un peu plus de 30 800 $. Bien que les détails exacts concernant le prix soient encore flous, cette nouvelle offre de Mazda promet de bouleverser le marché des véhicules électriques.

Mazda EZ-6, avant | Photo : Mazda

Versions et caractéristiques

Sept modèles sont proposés en précommande : quatre versions à autonomie prolongée (EREV) et trois variantes 100 % électriques (BEV).

Malgré un prix attractif, la version de base de la Mazda EZ-6 offre un intérieur en cuir, et les versions haut de gamme mêlent cuir et Alcantara. Parmi les équipements disponibles, on retrouve un système audio Sony à 14 haut-parleurs, un éclairage d’ambiance personnalisable offrant 64 couleurs, des sièges avant « zéro gravité » et un toit panoramique en verre.

Le modèle 100 % électrique (BEV) est équipé d’un moteur de 190 kW (environ 254 chevaux) et propose deux choix de batteries : 56,1 kWh ou 68,8 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 600 km selon le cycle chinois CLTC (China light-duty vehicle test cycle).

La version EREV associe un moteur à essence de 93 chevaux à un moteur électrique de 160 kW, offrant une autonomie combinée impressionnante de 1301 km.



Mazda EZ-6, intérieur | Photo : Mazda

Un avenir prometteur pour Mazda

Mazda s’efforce de redynamiser son activité en Chine, et l’EZ-6 joue un rôle central à l’intérieur de cette stratégie. Bien que ce modèle soit qualifié de « première berline mondiale » de Mazda, il est peu probable qu’elle soit commercialisée aux États-Unis. Dommage, car cette solution électrique aurait toute sa place sur les routes américaines.

Avec son prix compétitif et ses caractéristiques haut de gamme, la Mazda EZ-6 pourrait bien s’imposer comme un modèle phare du marché chinois, marquant un tournant dans la stratégie électrique de Mazda.