McLaren est sur le point de révéler sa prochaine voiture ultime, le 6 octobre prochain, dix ans après l’arrivée de la légendaire P1, successeure de la F1, capable d’atteindre 386 km/h. Baptisé sous le nom de code P18, ce nouveau modèle promet des avancées importantes en matière d’aérodynamisme et sera doté d’une motorisation hybride sur mesure.

Une motorisation hybride V8 légère et puissante

Bien que le nom officiel de cette voiture exotique n’ait pas encore été confirmé, McLaren a levé un coin du voile en précisant que la P18 sera équipée d’un V8 unique associé à un système hybride ultraléger, environ 70 % de moins que ceux actuellement utilisés par la marque. La puissance devrait dépasser largement la barre des 1000 chevaux, ce qui place ce modèle parmi les véhicules les plus performants jamais produits par McLaren.

Retour sur les légendes F1 et P1

Il y a quelques jours, McLaren a publié une vidéo célébrant les modèles emblématiques F1 et P1, tout en laissant entendre qu’une nouveauté révolutionnaire était en préparation. Une autre séquence titillante, encore plus intrigante, a suivi. Dans cette nouvelle vidéo, certains cadres et employés de McLaren expliquent ce qui fait l’essence des voitures portant le chiffre « 1" au sein de la marque.

|

Qu’est-ce qu’une McLaren « 1 » ?

Selon McLaren, une voiture « 1 » se doit d’être intemporelle, spectaculaire, et offrir les meilleures performances sonores, visuelles et dynamiques de sa catégorie. La séquence se termine par ces mots : « Il est temps que le monde découvre ce que McLaren va faire ensuite », avec la date (et l’heure) du 6 octobre à 13 h (Angleterre) affichée à l’écran. Ça signifie à huit heures en Amérique du Nord, à l’heure de l’Est.

Le mystère autour du nom

Le nom définitif de cette voiture reste un secret bien gardé. Actuellement désignée sous le code P18, il est peu probable que cette appellation soit conservée pour le modèle de production. Au vu des références au chiffre « 1 », on peut s’attendre à un nom similaire à la F1 et à la P1, avec une lettre précédant le chiffre. Trouver une lettre qui résonne aussi bien que celles de ses prédécesseurs pourrait s’avérer complexe. Bien que des noms comme « R1 » ou « Z1 » aient été évoqués, ils sont déjà utilisés par d’autres constructeurs.

Un futur modèle exceptionnel

Quel que soit son nom, la nouvelle exotique de McLaren s’annonce comme une véritable révolution. Avec un moteur V8 sur mesure et un système hybride ultraléger, elle devrait surclasser ses prédécesseurs et marquer l’histoire de la marque. Rendez-vous le 6 octobre pour découvrir cette création attendue avec impatience.