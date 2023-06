La nouvelle plateforme VAN.EA Photo : Mercedes-Benz

• Mercedes-Benz prévoit de lancer des fourgonnettes entièrement électriques en Amérique du Nord.

• Le constructeur allemand a également l'intention d'introduire des véhicules récréatifs électriques.

• Ces véhicules seront construits sur la nouvelle architecture électrique VAN.EA de l'entreprise.

Mercedes-Benz a confirmé son intention d'introduire sur le marché nord-américain des fourgonnettes entièrement électriques et même des véhicules électriques de loisir. L'entreprise n'a jamais commercialisé de fourgonnette électrique sur le marché nord-américain. Le premier produit à voir le jour sera une fourgonnette de luxe de taille moyenne, selon Mercedes.

Ces nouveaux VÉ seront construits sur la toute nouvelle architecture VAN.EA que l'entreprise est en train de développer et qui sera utilisée pour les fourgonnettes de luxe de taille intermédiaire et de grande taille à partir de 2026. Cette plateforme est une configuration modulaire, le bloc avant restant le même pour tous les formats de véhicules. Le bloc central détermine la longueur du véhicule et abrite sa batterie, tandis que la partie arrière de la plateforme modulaire abrite un groupe motopropulseur (dans le cas des configurations à traction intégrale).

Des fourgonnettes électriques pour l’Amérique Photo : Mercedes-Benz

La plateforme VAN.EA se décline également en deux formes, C et P, pour Commercial et Private. La première est explicite, mais la seconde fait référence aux véhicules destinés à des clients privés pour un usage de loisirs, mais aussi comme bureaux mobiles ou navettes VIP, par exemple.

Mercedes prévoit également d'utiliser la version C de la nouvelle plate-forme pour les véhicules de loisirs électriques. Le constructeur n’a pas confirmé que l'Amérique du Nord accueillera ces véhicules de loisirs, mais on n’a qu’à penser à la Volkswagen ID.Buzz comme preuve que les constructeurs automobiles considèrent ce format comme une option viable pour notre marché.

Rappelons que Mercedes-Benz s'est fixé pour objectif d'atteindre 50 % des ventes nord-américaines de VE d'ici 2030 ; une gamme de fourgonnettes électriques commerciales et de passagers l'aidera évidemment à atteindre cet objectif.