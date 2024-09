Les prix du jury NACTOY (North American Car and Truck of the Year), qui seront décernés au Salon de l’automobile de Détroit en janvier prochain, sont une tradition depuis maintenant 30 ans.

Et signe des temps, les modèles en lice pour les grands honneurs cette année sont majoritairement électrifiés.

Douze d’entre eux sont tout électriques, tandis que plusieurs proposent des motorisations hybrides.

Le jury, composé de 50 journalistes automobiles du Canada et des États-Unis, a sélectionné les finalistes parmi 56 véhicules qui sont nouveaux ou qui ont considérablement été retouchés pour 2025, et qui devraient être commercialisés en 2024.

Logo NACTOY | Photo : NACTOY

La liste comprend certains modèles qui ne sont pas encore en vente, mais qui ont le potentiel d’être suffisamment importants au cours de la prochaine année et qui seront de la partie lors des premiers tests routiers comparatifs qui seront effectués par les journalistes du NACTOY en octobre.

Lorsque les membres du jury vont conduire les véhicules, la liste sera ensuite réduite à trois finalistes pour chacun des trois prix. Les neuf modèles seront annoncés au Salon de l’auto de Los Angeles le 21 novembre prochain, avant que les grands gagnants soient couronnés à Détroit le 10 janvier 2025.

« Nous avons une grande variété de véhicules sur la liste. Cette dernière est un exemple des excellents produits que l’industrie automobile fabrique, des véhicules électriques de pointe aux voitures et camionnettes à essence traditionnelles, en passant par les hybrides, qui représentent une part croissante du marché », a déclaré le président du jury NACTOY, Jeff Gilbert, de WWJ (950 AM).

Kia K4 2025 | Photo : D.Heyman

Voici les véhicules qui sont en nomination.

VOITURES en lice pour un prix NACTOY 2025

- BWM Série3

- BMW M5

- Cadillac Celestiq (tout électrique)

- Dodge Charger EV (tout électrique)

- Fiat 500e (tout électrique)

- Honda Civic hybride

- Kia K4

- Mercedes-AMG Classe E

- Porsche Panamera

-Toyota Camry

Honda Prologue 2024 | Photo : Honda

VUS en lice pour un prix NACTOY 2025

- Chevrolet Equinox EV (tout électrique)

- Honda Prologue (tout électrique)

- Hyundai Ioniq 5 N (tout électrique)

- Hyundai Santa Fe

- Jeep Wagoneer S (tout électrique)

- Lincoln Nautilus

- Porsche Macan EV (tout électrique)

- Toyota Land Cruiser

- Volkswagen ID. Buzz (tout électrique)

- Volvo EX90 (tout électrique)

Toyota Tacoma 2024 | Photo : D.Rufiange

CAMIONNETTES en lice pour un prix NACTOY 2025