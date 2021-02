L’Insurance Institute for Highway Safety (l’IIHS) a publié sa liste officielle des lauréats des prix de sécurité pour 2021, en remettant 49 prix Top Safety Pick+ (TSP+), la meilleure désignation possible. 41 autres véhicules ont mérité le prix Top Safety Pick (TSP). 90 modèles au total ont donc été reconnus cette année, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à 2020, où 60 modèles avaient été choisis. Voici comment le président de l'IIHS, David Harkey, explique cette augmentation :

« Avec ces prix, nous voulons permettre aux consommateurs de trouver facilement des véhicules qui offrent une bonne protection en cas de collision, un éclairage suffisant et une protection efficace contre les chocs frontaux. Les constructeurs ont relevé le défi, et la liste des bonnes options s'est allongée pour atteindre une taille impressionnante cette année. » - David Harkey, président de l'IIHS

Photo : Acura Acura TLX 2021

Dans l'ensemble, le groupe Hyundai (qui comprend les marques Hyundai, Kia et Genesis) est le plus performant des constructeurs automobiles en 2021, avec 17 modèles en tout - cinq lauréats du TSP+ et 12 ayant obtenu la désignation TSP. La marque qui a reçu le plus grand nombre de désignations TSP+ est Volvo, avec neuf.

En outre, le duo Toyota / Lexus a obtenu de bons résultats avec 14 gagnants au total, dont six choix TSP+ ; Subaru a remporté neuf prix ; Honda / Acura a remporté huit prix au total, tout comme Audi ; Mazda a remporté sept prix ; et quatre modèles Nissan ont été récompensés.

Un peu moins glorieuse est la performance des constructeurs automobiles américains, notamment General Motors (un prix TSP+ et un prix TSP) et Stellantis, qui englobe Fiat-Chrysler (un seul prix TSP). Ford a bien paru en comparaison avec quatre lauréats en tout, en comptant la marque Lincoln.

Photo : Toyota Toyota Highlander 2021

Pour obtenir une désignation Top Safety Pick, les véhicules doivent obtenir au moins la mention Good dans les six tests de résistance aux chocs de l'IIHS (faible chevauchement à l'avant du véhicule du côté conducteur et du côté passager, chevauchement modéré à l'avant, sur les côtés, résistance du toit et des appuie-tête). Ils doivent également être équipés (au moins en option) de systèmes de prévention des collisions frontales qui obtiennent une note de Superior ou Advanced dans les évaluations véhicule-véhicule et véhicule-piéton. Et ils doivent être disponibles avec des phares considérés Good ou Acceptable.

La désignation convoitée TSP+ est attribuée aux modèles qui ont des phares jugés Good ou Acceptable dans tous les niveaux et ensembles de finition.

Au total, l'IIHS effectue des tests dans neuf catégories différentes : Frontal à chevauchement modéré, latéral, Appuie-tête et sièges, Toit, Frontal à faible chevauchement : Côté conducteur, Prévention des collisions frontales : de véhicule à véhicule, Phares, Frontal à faible chevauchement : côté passager, et Prévention des collisions frontales : de véhicule à piéton.

Photo : Volvo Volvo XC90 2021

N'oubliez pas que l'agence continue à effectuer des tests tout au long de l'année, et qu'elle peut à la fois ajouter et retirer des modèles de son tableau d'honneur.

Voir tous les lauréats des prix Top Safety Pick+ et Top Safety Pick pour 2021, par catégorie, sur la page suivante.

