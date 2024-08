• L’éventuelle remplaçante de la Nissan GT-R sera d’abord hybride, puis tout électrique.

• La division sportive de Nissan, Nismo, travaille sur le développement d’une nouvelle sportive.

• La variante hybride de la future sportive sera la première solution qui nous sera proposée.

Il y a un véhicule Nissan dont on ne parle pratiquement jamais, la sportive GT-R. Tellement qu’on oublie pratiquement qu’elle existe. Il faut dire que le modèle n’a pas changé depuis 15 ans. Son tirage étant plus limité, son usage plus exclusif, on ne sait jamais trop ce que Nissan envisage comme suite avec ce dernier.

Toutefois, au même titre que son autre sportive, la Z, la GT-R est un modèle iconique au sein de la gamme de ce constructeur japonais. Avec la refonte de cette dernière maintenant effectuée, il est normal que les yeux se tournent vers la GT-R.

En lien avec celle-ci, on apprend que la division sportive de Nissan, Nismo (Nissan Motorsports), va jouer un rôle important dans le développement d’une nouvelle sportive électrifiée. Le chef de la direction de Nismo, Takao Katagiri, a déclaré au site Autocar que Nissan développe en ce moment une nouvelle sportive pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Le dirigeant a ensuite ajouté que le véhicule serait proposé sous formes hybrides et électriques, mais que c’est cette première solution qui se pointerait en premier. Les penseurs de la compagnie avaient déjà déclaré à la publication qu’un véhicule électrique axé sur la performance nécessiterait la présence de batteries à l’état solide. Or, cette technologie est toujours en développement.

Concrètement, Nissan pourrait l’avoir à sa disposition d’ici la fin de la présente décennie. Il faudra ajouter quelques années supplémentaires avant de la voir dans un véhicule. Voilà pourquoi la solution hybride aura préséance.

Une GT-R hybride, donc ? Il faudra voir quel nom empruntera la voiture, car la GT-R que l’on connaît va tirer sa révérence après l’année 2023. On peut imaginer que le constructeur voudra conserver les lettres emblématiques, mais peut-être au sein d’une nouvelle appellation.