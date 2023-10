Nissan y est allé d’une déclaration importante lundi. Elle a signifié qu’à partir de maintenant, tous les nouveaux modèles qu’elle allait lancer sur le marché européen seraient entièrement électriques.

Sur le Vieux Continent, elle prévoit ne vendre que des produits 100 % électriques d’ici 2030.

« Il n’y a plus de retour en arrière possible. Nissan passera au tout électrique d’ici 2030 en Europe. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et la planète », a déclaré Makoto Uchida, le chef de la direction de Nissan, via un communiqué.

Trois concept électriques de Nissan Photo : Nissan

Le constructeur japonais a déclaré que l’un des deux nouveaux modèles déjà confirmés pour l’Europe sera fabriqué dans son usine de Sunderland, dans le nord de l’Angleterre.

En début d’année, Nissan a revu à la hausse ses objectifs en matière d’introduction de nouveaux modèles électriques pour rattraper son retard dans cet univers. En gros, la compagnie a déclaré qu’elle allait lancer 19 nouveaux produits électriques d’ici à 2030.

La firme a aussi précisé que d’ici à son exercice fiscal de 2026 (qui se termine le 31 mars 2027), 98 % de ses ventes européennes seraient l’affaire de solutions électrifiées, ce qui inclut les modèles hybrides rechargeables.

En se fixant comme nouvel objectif de devenir entièrement électrique en Europe d’ici à 2030, Nissan s’aligne sur son partenaire Renault qui veut faire de même d’ici là.

D’autres constructeurs ont promis la même chose pour le marché européen, notamment Ford et Stellantis. Volvo a juré la même chose pour 2030, mais à travers la planète cette fois.