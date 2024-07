Nissan Rogue 2025 : ajout d’une version Rock Creek

Pour 2025, Nissan va proposer une nouvelle version de son VUS Rogue, la Rock Creek. Le nom nous est familier, car on l’a vu apparaître une première fois avec l’ancienne génération du Nissan Pathfinder.

La mode est aux véhicules offrant un style plus aventurier, et c’est exactement ce que cette nouvelle variante vient ajouter à la dotation.

Le modèle va ainsi concurrencer des propositions comme le Toyota RAV4 TRD Hors route, ainsi que le Mazda CX-50 Meridian.

Nissan Rogue Rock Creek 2025, trois quarts arrière | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, avant | Photo : Nissan

Design du Nissan Rogue Rock Creek 2025

Ce qui va distinguer cette version Rock Creek sera surtout esthétique. On parle d’une calandre au style plus audacieux et de couleur noir brillant. Elle va se composer de trois pièces rectangulaires et argentées, situées au-dessus du logo Nissan, en rouge pour l’occasion. Des accents rouges seront également visibles sur le pare-chocs avant, les rails de toit, ainsi que les jantes noires de 17 pouces. Sans surprise, ces dernières se chaussent de pneus tout-terrain, en l’occurrence des gommes Falken Wild Peak (235/65R17).

Le modèle va aussi arborer des rétroviseurs extérieurs noir brillant. Quatre couleurs seront au catalogue : Everest White, Super Black, Boulder Gray et Baja Storm.

Nissan Rogue Rock Creek 2025, intérieur | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, sièges arrière | Photo : Nissan

À bord

À l’intérieur, cette version Rock Creek va profiter de sièges revêtus d’un similicuir hydrofuge avec des surpiqûres rouges (couleur lave) et un logo Rock Creek. Le tableau de bord va porter des accents noir piano. Les sièges chauffants seront de série, tout comme une prise de 12 volts dans la soute à bagages.

Sur un plan plus fonctionnel, le système de caméras embarquées du véhicule va proposer une nouvelle fonction offrant une vue hors route qui va fonctionner jusqu’à une vitesse de 20 km/h. L’objectif ici est d’aider le conducteur à éviter les obstacles qui pourraient endommager la carrosserie ou certaines pièces situées sous le véhicule, comme des roches, par exemple, en conduite hors route.

Cette version Rock Creek va aussi profiter d’un système de contrôle de descente en pente. D’autres équipements seront optionnels, mais attendons de voir ce qui en sera pour les variantes canadiennes. Souvent, certains éléments optionnels du côté américain sont de série chez nous (ex. : un volant chauffant).

Nissan Rogue Rock Creek 2025, moteur | Photo : Nissan

Mécaniquement, rien de nouveau alors que le 3-cylindres turbo de 1,5 litre sera à l’animation, appuyé par une transmission automatique à variation continue (CVT).

Quant aux ajouts dont va profiter le Rogue pour 2025, on parle entre autres de la plus récente version (2,1) du système de conduite semi-autonomie ProPilot Assist. Cette dernière serait optionnelle avec certaines moutures, alors que la version 2.0 du système demeure de série ailleurs.

Le Nissan Rogue 2025 est attendu dans le courant de l’été et les prix seront annoncés à l’approche de son arrivée chez les concessionnaires.

Concernant ce prix, il est toujours risqué de spéculer, mais il faut s’attendre à ce que ce modèle se situe plus près du sommet de la pyramide que de sa base, ce qui devrait nous donner un véhicule au-delà de 40 000 $.

Nissan Rogue Rock Creek 2025, arrière | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, rail de toit | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, écusson | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, calandre | Photo : Nissan

Nissan Rogue Rock Creek 2025, roue | Photo : Nissan