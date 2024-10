Votre contrat d’assurance automobile vous couvre en cas d’accident de la route, mais pas seulement. Plusieurs garanties essentielles vous permettent d’être serein au volant et de pallier les situations inconfortables. Qu’il s’agisse du bris de glace, du vol ou de la garantie incendie, leur couverture se veut simple et sans surprise. D’après l’Union des assisteurs, le nombre de demandes d’intervention de l’assistance ne cesse d’augmenter chaque année, avec plus de 7,8 millions de dossiers en 2023. Alors, connaissez-vous bien les garanties d’assistance incluses dans l’assistance de votre contrat ? Nous vous présentons les différentes options d’assistance, et découvrez comment choisir les plus utiles !

En quoi consiste l’assistance en assurance auto ?

Alors que l’assurance a pour but de vous indemniser suite à un sinistre, l’assistance représente l’ensemble des services que propose votre assureur pour vous venir en aide. Dans quelles circonstances pouvez-vous en bénéficier ? Il existe malheureusement un bon nombre de situations désagréables du quotidien qui occasionnent la sollicitation des garanties d’assistance. Les plus communes restent :

● une panne moteur ;

● un sinistre ;

● un vol ou une tentative de vol.



Selon votre contrat d’assurance auto, les conditions et les options proposées diffèrent. Certaines compagnies offrent une couverture étendue à l’étranger, interviennent en cas de perte des clés du véhicule, ou vous aident lorsque vous remplissez votre constat amiable par exemple.



L’assistance automobile concerne autant votre véhicule que les personnes transportées. Vous pouvez ainsi être rapatrié à votre domicile ou sur votre lieu de vacances le cas échéant. Imaginez un instant, sur le bord de la route, à 150 km de votre domicile, avec votre véhicule en panne. L’assistance vous garantit une prise en charge rapide et complète, sur un simple appel.

Quelles sont les différentes options d’assistance possibles ?

Comme nous l’avons évoqué, les conditions de l’assistance peuvent varier d’un assureur à un autre, mais aussi selon votre niveau de garanties. Voici les différentes options d’assistance que vous pouvez retrouver dans la plupart des contrats d’assurance auto du marché.

Assistance dépannage et remorquage

Il s’agit de la garantie basique de l’assistance. C’est celle-ci que vous sollicitez en cas de panne de votre véhicule, 24h/24 et 7j/7. Votre assureur organise alors le dépannage sur place si cela est possible. Dans le cas contraire, votre véhicule est remorqué jusqu’à un garage qui procédera aux réparations. Vérifiez la franchise kilométrique de votre contrat d’assurance automobile (0 ou 50 km généralement).



L’assistance dépannage et remorquage intervient aussi pour d’autres motifs que la panne moteur. Vous pouvez bénéficier de cette garantie également, selon votre contrat, dans les cas suivants :

● crevaison ;

● vol ou tentative de vol ;

● vandalisme qui immobilise votre voiture ;

● erreur ou panne de carburant ;

● perte ou vol des clés du véhicule ;

● panne de batterie sur un véhicule électrique.

Rapatriement du conducteur et des passagers

Votre véhicule se trouve désormais dans un garage loin de chez vous ? Vous êtes pris en charge pour votre transport jusqu’à votre domicile ou votre lieu de vacances. Selon le cas, il peut s’agir d’un voyage en taxi ou en train.



La prise en charge d’un hébergement d’urgence, une nuit d’hôtel par exemple, peut être prévue dans votre contrat.

Véhicule de remplacement

Selon la durée estimée des réparations sur votre voiture, vous pouvez bénéficier du prêt d’un véhicule. Sa durée varie de 3 à 30 jours en fonction du motif de l’immobilisation. Le véhicule prêté appartient soit au garage qui effectue les réparations, soit à une société de location

Assistance juridique

Vous êtes en litige avec un tiers suite à un sinistre ? L’autre conducteur impliqué vous a contraint de remplir le constat à son avantage ? L’assistance juridique fait valoir vos droits face à ce genre de situations.

Choisir les options d’assistance les plus utiles

Une option qui paraît indispensable pour un conducteur peut sembler superflue pour un autre. De même, si vous possédez deux véhicules au sein de votre foyer, vous ne vous en servez peut-être pas de la même façon.



Rouler en confiance | Photo : Auto123

Ainsi, un conducteur qui prend sa voiture uniquement pour des petits trajets en ville doit veiller à ne pas avoir de franchise kilométrique sur son contrat. A contrario, un assuré qui réalise souvent de grands parcours doit être sûr qu’il puisse être rapatrié chez lui en cas de sinistre, ou bénéficier d’un véhicule de remplacement.



Les options choisies doivent être cohérentes avec l’usage de votre voiture, du type de trajets que vous faites en majorité, de la possible aide de votre entourage, du budget que vous allouez à l’assurance auto et de vos préoccupations (enfants à bord, matériel transporté, etc.).