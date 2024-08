Les réactions face à la décision du gouvernement canadien d’imposer des tarifs de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine ne se sont pas fait attendre.

En réponse à des questions concernant ses plans au Canada, le manufacturier de véhicules électriques Polestar affirme qu’il n’a aucune intention de quitter le pays en regard des nouveaux tarifs, qui risquent d’affecter grandement les prix de ses véhicules.

En entrevue avec le quotidien La Presse, le directeur général de Polestar Canada, Hughes Bissonnette a été clair : « On vient de s’établir au Québec, l’équipe est basée ici, nos concessionnaires viennent d’investir dans de nouvelles infrastructures. On ne s’en va pas nulle part, on a un plan à long terme qui était déjà très bien dessiné. »

Des véhicules « Made in China »

Polestar, une marque autonome créée par Volvo et une propriété du géant automobile chinois Geely, possède une usine en Chine et y fabrique la plupart de ses véhicules électriques. Mais comme l’a souligné Hughes Bissonnette, l’entreprise construit également un modèle, sa Polestar 3, en Caroline du Sud, aux États-Unis, et une nouvelle usine en Corée du Sud devrait être opérationnelle l’année prochaine. Il a ajouté que l’entreprise « avait déjà un plan pour contrer ces mesures ».

Ce plan pourrait évidemment inclure une modification des calendriers et des lieux de production des véhicules destinés à l’Amérique du Nord. On peut s’attendre à des manœuvres similaires de la part d’autres constructeurs qui fabriquent certains de leurs véhicules en Chine.

Polestar vend actuellement la berline Polestar 2 et son VUS Polestar 3 au Canada, et le Polestar 4 est sur le point d’arriver. Pour l’instant, selon Hugues Bissonnette, les prix pour l’année-modèle 2024 sont fixés et ne changeront pas. Il a reconnu qu’ils pourraient être ajustés ultérieurement, mais uniquement dans la mesure où la marque reste compétitive sur le marché. Une augmentation de 100 % des prix semble très improbable.

Les droits de douane canadiens sur les véhicules électriques fabriqués en Chine entreront officiellement en vigueur le 1er octobre.

La Polestar 2 | Photo : Polestar

Le Polestar 3 | Photo : Polestar

Le Polestar 4 | Photo : Polestar