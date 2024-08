• La Chine accuse le Canada de protectionnisme en regard de la récente mesure annoncée concernant l’imposition de tarifs pour les VÉ chinois.

Il fallait s’y attendre, la Chine a offert une réponse à la nouvelle politique du Canada concernant l’importation de véhicules électriques chinois en sol canadien. Cette dernière prévoit l’imposition de tarifs douaniers de 100 %, à l’instar de ce qui a été annoncé aux États-Unis.

Les véhicules électriques chinois étant fortement subventionnés par le gouvernement, on craint de ce côté-ci de la planète une concurrence déloyale qui mettrait en péril les efforts des constructeurs d’ici en matière d’électrification.

La Chine, donc, accuse le Canada de protectionnisme. Le ministère chinois du Commerce a déclaré aujourd’hui (27 août) que ces droits de douane perturberaient la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondial. Surtout, il a mentionné qu’ils auraient de graves conséquences sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et le Canada et porteraient atteinte aux intérêts des entreprises des deux pays.

« La Chine est fortement mécontente et s’oppose fermement à cette mesure », peut-on lire dans sa déclaration. Cette dernière contient également le passage suivant :

« Le Canada prétend soutenir le libre-échange et le système commercial multilatéral fondé sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais il a violé de manière flagrante les règles de l’OMC et annoncé qu’il prendrait des mesures tarifaires unilatérales en suivant aveuglément les pays individuels. Il s’agit là d’un protectionnisme commercial typique », a ajouté le ministère.

Le ministère a exhorté le Canada à « corriger immédiatement ses mauvaises pratiques » et a déclaré que Pékin prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre les droits et les intérêts des entreprises chinoises.

Le Canada va également imposer des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium chinois. « Des acteurs comme la Chine ont choisi de se donner un avantage injuste sur le marché mondial », a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Il faudra maintenant voir de quelle façon certains constructeurs seront affectés par cette mesure. On peut penser à Volvo qui s’apprête à commercialiser son nouveau EX30 qui est pour le moment fabriqué en Chine. Tesla pourrait aussi être touchée, car elle fabrique des Model 3 et des Model Y là-bas. Elle pourrait cependant réorganiser sa distribution pour que le Canada soit alimenté par ses autres usines.

L'usine de batteries pour VÉ Nextstar de Stellantis, à Windsor en Ontario | Photo : Stellantis

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que le Canada lancerait également une consultation de 30 jours sur d’éventuels droits de douane concernant les batteries, les composantes de batteries, les semi-conducteurs, les minéraux critiques, les métaux et les panneaux solaires qui proviennent de Chine.

« La Chine mène une politique intentionnelle de surcapacité et d’offre excédentaire visant à paralyser notre propre industrie. Nous ne permettrons tout simplement pas que cela se produise dans notre secteur des véhicules électriques, qui s’est révélé si prometteur », a-t-elle déclaré.

Chose certaine, on n’a pas fini d’en parler, car ça va brasser en coulisse.