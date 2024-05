Polestar va adopter une nouvelle façon de nommer ses véhicules, plus précisément avec un système qui est utilisé depuis les débuts chez Apple avec l’iPhone, soit une succession chronologique de chiffres.

Un représentant de la compagnie a confirmé la nouvelle stratégie au site Auto Express, en indiquant que la Polestar 2, lorsqu’elle sera remplacée, deviendra la Polestar 7. Cela se produit au même moment où la compagnie introduit deux nouveaux véhicules sur le marché, soit les Polestar 3 et Polestar 4. Ces modèles, lorsqu’ils passeront à une deuxième génération, deviendraient logiquement les Polestar 8 et Polestar 9.

Pour faire ça simple lorsqu’on peut compliquer les choses ?

Polestar 4, de profil | Photo : Polestar

Qu’en est-il des modèles entièrement nouveaux qui arrivent sur le marché ? On peut deviner qu’ils prennent le premier numéro libre. Il y a quelque chose de bizarre à imaginer qu’on aurait droit éventuellement à une Polestar 14 ou une Polestar 26.

La stratégie fonctionne bien pour Apple, car on parle d’un produit unique et qui demeure toujours essentiellement le même ; il ne fait qu’évoluer.

Pour identifier des véhicules, franchement, nous sommes loin d’être convaincus, surtout qu’à l’origine, le fait de nommer ses nouveaux produits en utilisant le nom de l’entreprise et un numéro n’était pas considéré comme l’idée du siècle.

Qu’importe les noms qui seront utilisés, Polestar a de grands projets pour ses futurs modèles, notamment l’ajout d’une berline de type « Fastback » qui rivalisera avec un produit comme la Porsche Taycan, et une sportive décapotable qui visera la Tesla Roadster, si l’on finit par voir cette dernière arriver sur la route.

Les prochains véhicules attendus sont les Polestar 3 et Polestar 4. Notez que la Polestar 4 est plus petite que les autres, ce qui va porter à confusion. Les consommateurs sont habitués à ce qu’un chiffre plus élevé représente une position hiérarchique plus importante dans la gamme. Il faudra mettre cette impression de côté chez Polestar.

Bref, une bien drôle de décision. Remarquez qu’avec cette filiale tout électrique de Volvo, tout est un peu bizarroïde depuis les débuts. On verra bien ce qui va se produire et surtout, qu’elle sera la réponse du public. Si les gens achètent le concept, il va demeurer. S’il tourne les talons et que ça affecte les ventes, la compagnie fera marche arrière.

Les paris sont ouverts.