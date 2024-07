• Une ville en Californie devient la première à doter son service de police de véhicules entièrement électriques.

L’électrification ne concerne pas que les choix individuels faits par les consommateurs, mais aussi les décisions prises par différents groupes pour la collectivité, y compris celles de nos élus.

Ainsi, on peut voir des véhicules électriques aux services de municipalités, de gouvernements, etc.

Un exemple bien précis des efforts qui sont faits en ce sens revient au service de police de la municipalité de South Pasadena, près de Los Angeles, en Californie. Ce dernier devient en fait le premier aux États-Unis à remplacer ses modèles à essence par des solutions tout électriques, si bien que les forces policières ne vont compter que sur ce genre de produits à l’avenir.

Les Tesla de la police de South Pasadina, en Californie, de haut | Photo : YouTube (Unplugged Performance)

La chose a été annoncée hier alors que les responsables ont dévoilé un parc de 20 véhicules de marque Tesla. Les Tesla utiliseront les nouveaux chargeurs pour véhicules électriques qui ont été installés à l’hôtel de ville, ont indiqué les autorités.

Le geste vise à contribuer à la protection de la santé publique et à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions polluantes inhérentes à l’utilisation de véhicules dotés de moteurs à combustion.

On peut penser également aux instances où les véhicules à essence voient leur moteur tourner au ralenti lorsque les agents interviennent. Les économies potentielles sont importantes.

« C’est important, en particulier dans la région de Los Angeles, où l’air est toujours le plus malsain du pays », a déclaré Michael Cacciotti, membre du conseil municipal et responsable régional de la qualité de l’air. « Nous espérons que d’autres services de police de la région et de l’État feront de même. »

D’autres villes disposent de quelques véhicules électriques dans leur parc, mais South Pasadena est la première municipalité à passer entièrement à l’électrique, selon les responsables. La ville voisine d’Anaheim a vu ses forces policières introduire six Tesla dans son parc d’auto-patrouille, le tout dans le cadre d’un projet pilote lancé au début de l’année.

Le sergent Tony Abdalla de la police de South Pasadena a déclaré via un courriel que son service suivait de près quelque 35 autres à travers les États-Unis qui sont prêts à partager leurs expériences avec l’incorporation d’un ou plusieurs Tesla dans leurs parcs respectifs.

Un des véhicules électriques de la police de South Pasadina, en Californie | Photo : YouTube (Unplugged Performance)

Le service de police va profiter de 10 Model Y pour la patrouille et de 10 Model 3 pour les détectives et les tâches administratives.

« Nous aurons une force de police du 21e siècle qui sera sûre, propre et qui économisera l’argent des contribuables », a déclaré Evelyn Zneimer, la maire de South Pasadena, via un communiqué de presse.

Le coût de l’opération est estimé à 1,85 million, alors qu’on croit pouvoir économiser 4000 $ par véhicule, par année, en essence notamment. Cela veut donc dire 80 000 $ par année. Ça peut sembler très peu (il faudrait un peu plus de 20 ans pour récupérer la somme de 1,85 million en économies), mais il faut considérer que les véhicules à essence auraient aussi dû être remplacés au cours de cette période, à un coût assurément similaire. On parle donc d’économies à long terme à l’usage.

Et surtout, la question de la pollution est sur toutes les lèvres en Californie. Si vous êtes passés par cet endroit ces dernières années, vous savez à quel point le smog peut être important lors de certaines journées. La région est la pire aux États-Unis à ce chapitre, selon l’American Lung Association.

En terminant, un fait intéressant que nous rappelle le site Autoblog, qui reprend cette nouvelle. Une règle californienne nommée « Advanced Clean Fleets » impose aux organismes publics de s’assurer que 50 % de leurs achats de véhicules ne produisent aucune émission à partir de cette année. Ce chiffre sera de 100 % d’ici à 2027. Les véhicules de polices et d’urgence sont cependant exemptés.

La ville de South Pasadena a donc été proactive, et pariez que d’autres suivront son exemple.