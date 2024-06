Avec un nouveau modèle électrique qui arrive bientôt sur le marché, et d’autres qui sont en préparation, Porsche Canada souhaite offrir à sa clientèle le plus d’options possible en matière de recharge.

L’entreprise a déjà une entente avec Electrify Canada, qui stipule que pendant trois ans, les nouveaux propriétaires de véhicules électriques Porsche peuvent utiliser gratuitement le réseau, pour des recharges de 30 minutes à la fois (avec une heure d’écart entre chacune).

Pour en offrir encore plus à sa clientèle, la compagnie annonce cette semaine qu’elle s’associe à ChargePoint. Les deux entreprises ont déclaré le 13 juin dernier que le fournisseur de services de recharge va autoriser l’accès à son réseau dans le cadre du service de recharge de Porsche. Cette collaboration va porter à plus de 20 000 le nombre de bornes mises à la disposition des clients de Porsche au Canada, ont indiqué les deux entreprises.

Les propriétaires et utilisateurs pourront payer aux stations ChargePoint par l’entremise de l’application My Porsche. Les stations de recharge supplémentaires seront accessibles lors du quatrième trimestre de 2024.

Ajoutez à cela qu’à la fin de l’année 2023, Porsche annonçait qu’elle allait elle aussi passer au port de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla pour ses futurs produits nord-américains. La compagnie explore également des solutions d’adaptation pour les véhicules existants afin qu’ils puissent accéder au réseau de chargeurs de Tesla à partir de 2025.

En tout, ces collaborations vont mettre à la disposition des utilisateurs plus 100 000 bornes à travers le continent.