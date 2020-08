L’Agence fédérale de l’automobile allemande, la KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), a ouvert une enquête sur Porsche concernant la manipulation des données de moteurs à essence visant à obtenir de meilleurs résultats en matière d’émissions polluantes.

Il est à noter qu’un porte-parole de la KBA a déclaré lundi que l’enquête portait sur les moteurs à essence de Porsche et que ces derniers avaient été produits pour le marché européen avant l’année 2017.

Dimanche, Porsche a confirmé ce qui avait été rapporté dans un article selon le fait qu’elle avait informé les autorités après que des enquêtes internes eurent mis au jour de présumées irrégularités.

L’an dernier, les procureurs allemands ont condamné Porsche à verser une amende de 535 millions d’euros (632 millions de dollars américains) pour des manquements qui ont permis à la firme de falsifier des tests d’émissions de moteurs Diesel, mais la manipulation n’a pas encore été prouvée pour les moteurs à essence.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Un porte-parole de Porsche a déclaré dimanche que les problèmes concernent des véhicules développés il y a plusieurs années, ajoutant qu’il n’y avait aucune indication que la production actuelle était en cause. Le constructeur travaille en étroite collaboration avec les autorités, précise-t-il.

L’hebdomadaire Bild am Sonntag a signalé que l’enquête se concentrait sur les moteurs développés entre 2008 et 2013, y compris ceux de la berline Panamera et de la sportive 911. De possibles modifications illégales du matériel et des logiciels pouvant affecter les systèmes d’échappement et les composants du moteur seraient en cause.

Le journal a également indiqué qu’outre les discussions avec les employés, des preuves étaient également recherchées dans les procès-verbaux des réunions de l’entreprise et à travers des centaines de milliers de courriels.