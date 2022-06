Photo : Ram Ram 1500 TRX Sandblast Edition, trois quarts avant

Une chose que les acheteurs de camionnettes aiment, c'est le choix. Choix de modèles, choix de garnitures et choix de caractéristiques de personnalisation. Les constructeurs automobiles sont heureux de les y obliger, bien sûr, étant donné les revenus disponibles dans le segment. Ainsi, aujourd'hui, Ram ajoute une nouvelle édition à la gamme Ram 1500. Voici le Ram 1500 TRX Sandblast 2022.

Essentiellement, cette nouvelle variante reprend l'ensemble d'équipement TRX Niveau 2 existant et y ajoute une couleur extérieure et des graphiques uniques Sable Mojave, des jantes uniques de 18 pouces noirs, pouvant être bloquées par des talons, un toit ouvrant panoramique à deux panneaux, une doublure de caisse pulvérisée, des attaches de chargement, un marchepied et un feu de freinage à DEL monté sur la cabine.

Photo : Ram Ram 1500 TRX Sandblast Edition, trois quarts arrière

Photo : Ram Ram 1500 TRX Sandblast Edition, écusson intérieur

À l'intérieur, l'édition TRX Sandblast comprend des surpiqûres de couleur Light Frost, un écusson TRX brodé sur le dossier des sièges, des accents uniques en fibre de carbone, un volant à bas aplatie en cuir et en fibre de carbone, un écusson unique sur la console centrale, un affichage tête haute et un écran pour le conducteur affichant le TRX en sable Mojave.

Les caractéristiques de sécurité comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie et le freinage d'urgence pour les piétons.

Le Ram 1500 TRX Sandblast 2022 est équipé du moteur V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres.

Quant au prix, les acheteurs canadiens devront débourser 126 575 $, plus 2 795 $ en frais de destination/préparation, afin de s’offrir cette nouvelle édition du TRX. Le modèle sera mis en vente cet été, donc dans les prochaines semaines.

Photo : Ram Ram 1500 TRX Sandblast Edition, en action