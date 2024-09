Ram dévoile son modèle HD 2025

Ram prépare une mise à jour de sa gamme de camionnettes ultras robustes (HD = Heavy Duty) avec une refonte du style avant et l’ajout de technologies modernisées.

Une révélation en avant-première

Les prototypes de la gamme Ram Heavy Duty 2025 sont maintenant en phase finale de tests, ce qui signifie qu’ils seront bientôt visibles sur les routes publiques sans aucun camouflage. Cette situation a poussé Ram à dévoiler des images officielles, évitant ainsi les photos volées et mal cadrées prises à pleine vitesse sur l’autoroute. Et il faut avouer que l’argument tient la route.

Style plus inspiré

Les premières images révèlent que les modèles 2500 et 3500 adopteront un nouveau design avant, marqué par une calandre redessinée et des unités d’éclairage séparées. Le capot sera également doté d’une nouvelle prise d’air, tandis que les rétroviseurs et les feux recevront quelques mises à jour. Bien que les changements soient limités, il semblerait que le troisième feu (celui qui s’active lors du freinage) soit mis à jour pour intégrer de nouvelles caméras ou capteurs.

Ram HD 2025, trois quarts avant | Photo : Ram

Technologies empruntées au Ram 1500

Même si Ram n’a pas encore partagé les spécificités concernant sa gamme Heavy Duty, le chef de la direction, Chris Feuell, a déjà confirmé que les nouveaux modèles intégreront des technologies les plus récentes issues du Ram 1500. Cela suggère que le modèle pourrait être équipé d’un système multimédia amélioré sur écran de 12 pouces, avec un nouvel écran de 14,5 pouces offert en option.

Les camionnettes pourraient également proposer deux espaces pour la recharge sans fil pour appareils cellulaires, ainsi qu’un écran de 10,25 pouces réservé au passager avant. De plus, il ne serait pas surprenant de voir apparaître une variante Tungsten, ainsi que l’ajout de l’assistance à la conduite mains libres.

Un moteur Diesel amélioré

Le modèle actuel est doté d’un moteur 6-cylindres en ligne turbodiesel Cummins de 6,7 litres, un bloc offrant 370 chevaux et 850 lb-pi de couple. Une version plus puissante propose 420 chevaux et 1075 lb-pi de couple. Comme le rapporte le site Carscoops, qui reprend cette nouvelle, des rumeurs suggèrent que la gamme de moteurs diesel pourrait être simplifiée pour n’inclure qu’une seule motorisation, associée à une nouvelle transmission automatique à huit rapports.

Ram HD 2025, trois quarts arrière | Photo : Ram