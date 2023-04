Ram a présenté la version de production de sa camionnette électrique au Salon de New York.

Deux capacités de batteries seront proposées, dont une offrant jusqu’à 804 kilomètres d’autonomie.

La capacité de remorquage maximale est chiffrée à 14 000 livres.

On a vu le concept en janvier dernier, puis il y a quelques semaines, Ram nous montrait la version de production de sa camionnette électrique, baptisée 1500 REV. Au Salon de l’auto de New York aujourd’hui, la division de camions de Stellantis a levé le voile sur son modèle, offrant au passage quantité de détails concernant ses capacités.

Des détails qui vont faire jaser et ne laisseront pas indifférents.

Les batteries

D’abord, il y aura deux tailles de batteries au menu. La première, la régulière, va être livrée avec une pile de 168 kWh, ce qui va autoriser une autonomie de 350 miles, soit 563 km. En option, il sera possible de voir son Ram 1500 REV être équipé d’une batterie de 229 kWh. À ce moment, l’autonomie va atteindre les 500 miles, soit 804 km.

La puissance maximale du modèle est chiffrée à 654 chevaux et 620 lb-pi de couple, ce qui sera suffisant pour obtenir un temps de 4,4 secondes au 0-97 km/h.

La capacité maximale pour le remorquage sera de 14 000 livres cependant que la charge utile est pour le moment évaluée à 2700 livres, dans le meilleur des scénarios.

Il va sans dire que tout cela place le modèle devant la concurrence… qui n’aura d’autres choix que de réagir.

Ram 1500 REV 2025 - Arrière Photo : D.Boshouwers

Structure et recharge

Le Ram 1500 REV est assemblé sur une structure en échelle pensée pour les gros véhicules électriques. On l’identifie en interne comme la plateforme STLA.

Notez que la compagnie promet une version ultime offrant encore plus d’autonomie. Connaissant la mentalité de l’entreprise, qui cherche toujours à repousser les limites de façon spectaculaire, il ne faudrait pas s’étonner qu’on nous annonce un modèle offrant 1000 km d’autonomie avant longtemps.

Pour les possibilités en matière de recharge, Ram promet que l’on pourra récupérer 110 miles, soit 177 km, en seulement 10 minutes sur une borne rapide. Le modèle va aussi proposer quelque chose de bidirectionnel, ce qui signifie qu’il pourra alimenter les appareils externes, que ce soit des outils ou vos appareils ménagers en cas de panne de courant.

À la caisse, un module de branchement offrant une puissance de 7,2 kW sera présent alors qu’à l’avant, au coffre, on va retrouver différentes prises offrant une capacité de 3,6 kW.

Au cœur du modèle, la compagnie précise qu’un module de 250 kW regroupant le moteur électrique, la transmission et le convertisseur (onduleur). Ram propose un autre module relié à l’essieu avant, mais ce dernier peut se déconnecter de façon automatique pour autoriser le travail autonome des roues avant.

Ram 1500 REV 2025 - Profil Photo : D.Boshouwers

Les déclinaisons

Pour ce qui est des variantes, Ram va proposer six habillages, soit Tradesman, Big Horn/Lone Star, Sport (exclusif au Canada), Laramie, Limited, ainsi qu’une nouvelle approche, Tungsten. Cette dernière promet le nec plus ultra en matière de luxe et de richesse, entre autres avec une chaîne audio (signée Klipsch) comptant 23 haut-parleurs.

À bord, la présentation pourra être dominée par des écrans, littéralement. En plus d’une unité de 12,3 pouces devant le conducteur pour les informations relatives au bloc d’instruments, on va retrouver un écran de 14,5 po à la console centrale pour le système multimédia, en plus d’un écran de 10,25 pos devant le siège du passager.

Des modes de conduite, la possibilité de conduire en utilisant une seule pédale, la régénération, quantité d’autres éléments retiennent l’attention de la fiche qui détaille ce nouveau modèle.

Pour le reste, il faudra bien sûr attendre de le mettre à l’essai pour se faire une idée et vous livrer nos impressions. Le modèle est un 2025, et Ram nous a confirmé qu'il arrivera sur le marché canadien vers la fin de 2024.

« Le Ram 1500 REV entièrement électrique est une étape monumentale dans notre parcours continu visant à offrir les meilleures solutions électrifiées de l'industrie et à renforcer notre gamme primée" », a déclaré Mike Koval Jr, PDG de la marque Ram - Stellantis. « Nous sommes convaincus qu'il faut apporter à nos clients la bonne gamme de solutions de groupes motopropulseurs et nous continuerons à redéfinir le segment des pick-up. Notre tout nouveau Ram 1500 REV dépasse la concurrence dans les domaines les plus importants pour les clients, notamment l'autonomie, le remorquage, la charge utile et le temps de charge. »

Ram 1500 REV 2025 - Intérieur Photo : Ram

Ram 1500 REV 2025 - Avant Photo : Ram