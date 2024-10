Porsche rappelle 27 000 Taycan pour risque d’incendie

Porsche doit procéder au rappel d’un peu plus de 27 000 Taycan en raison d’un possible court-circuit à l’intérieur du système de batterie à haute tension. Évidemment, on craint l’incendie.

Notez que chez Audi, qui propose un modèle jumeau avec l’e-tron (GT et RS), on parle de 6499 véhicules. Le chiffre exact chez Porsche est de 27 275 unités, si bien qu’en tout, ce sont 34 026 exemplaires qui sont rappelés par les deux entreprises.

Pour la Taycan, les années modèles visées sont de 2020 à 2024. C’est de 2022 à 2024 chez Audi.

Au Canada, 2794 Taycan sont concernées par la campagne. Chez Audi, on parle de 702 unités.

Audi e-tron GT 2024 | Photo : Audi

Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, l’analyse montre que des problèmes liés à la production des modules haute tension par les fournisseurs peuvent entraîner des courts-circuits. La NHTSA a également spécifié que les conducteurs ne reçoivent pas d’avertissement leur indiquant qu’il y a un problème.

Transports Canada précise que ce rappel s’ajoute à d’autres qui ont déjà été effectués et que certains des véhicules qui ont été réparés dans le cadre de ces rappels ont besoin de cette deuxième réparation.

Pour éviter de vivre cette situation, certaines mesures peuvent être prises par les propriétaires de ces modèles. Voici ce que Transports Canada conseille :