Le fabricant de sièges sportifs Recaro en faillite

Une grosse nouvelle touche l’industrie aujourd’hui, soit celle concernant le fait que la marque allemande Recaro, reconnue pour ses sièges adaptés aux voitures sportives et aux écuries de courses, déclare faillite.

La firme a annoncé sa faillite devant un tribunal allemand le 29 juillet, soit hier. Il est à noter que c’est uniquement la division de sièges de voitures qui est en cause, et non Recaro Holding qui fabrique aussi des sièges d’avion et des sièges pour jeux de courses.

La division consacrée à la fabrication de sièges pour voitures est passée d’un propriétaire à l’autre au cours des dernières années. Selon ce que rapporte le site The Drive, elle a été achetée par Johnson Controls en 2011, puis vendue à une société d’investissement privé basée à Detroit, Raven Acquisitions, en janvier 2020. La déclaration publiée pour annoncer la vente affirmait que Recaro Automotive avait généré environ 150 millions de revenus au cours de l’exercice 2019.

L’avenir des sièges de voitures Recaro est donc incertain pour le moment. Si l’entreprise ferme, ce sera évident et plusieurs constructeurs devront trouver d’autres solutions pour les sièges adaptés qu’ils proposent avec leurs modèles de performance. Si elle est vendue, il faudra voir à qui et comment cela impactera la suite des choses.

Il faudra aussi voir ce qu’il adviendra des 215 employés de l’entreprise. Le magazine allemand Auto Bild indique que ces derniers ont fait beaucoup de sacrifices au fil des années pour garder l’entreprise à flot, ce qui laisse croire que les problèmes financiers de l’entreprise ne datent pas d’hier. Ce qui est triste, c’est que les travailleurs ont appris à la dernière minute la nouvelle concernant la faillite de Recaro.

Recaro se spécialisait dans la fabrication de sièges sportifs depuis les années 1960. On a pu retrouver ses unités à l’intérieur de modèles BMW, Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Ford, Mazda, Subaru et Audi, notamment, au fil des années.