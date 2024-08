L'assurance automobile, obligatoire pour tous les conducteurs, voit cependant une fraction des devis refusés chaque année. Selon les données recueillies par le comparateur d'assurance auto LeLynx.fr, entre janvier 2023 et juillet 2024, en France, 3% des demandes d'assurance auto sont systématiquement refusées. Cette proportion varie en fonction des critères spécifiques de risque établis par l’assureur. Parmi les demandes d'assurance auto refusées, la plupart des refus sont attribués au non-paiement antérieur de primes et en raison d'un historique de sinistres. Les autres motifs, tels que la fraude à l'assurance et les fausses déclarations, constituent les raisons restantes des refus. Si vous avez des doutes, des questions ou cherchez à recevoir des devis d'assurance auto, adaptés car un de ces cas vous concerne, comparez les options et trouver la meilleure couverture pour votre situation.

Analyse des raisons de refus

Les données recueillies par LeLynx.fr montrent que les raisons des refus sont diverses et souvent liées à la perception du risque par les assureurs :

1. Mauvaise histoire de conduite :

Les conducteurs avec des antécédents d'accidents, de contraventions, ou de suspensions de permis sont vus comme des risques élevés. Cela constitue une des raisons les plus fréquentes de refus, soulignant l'importance cruciale d'un bon dossier de conduite. A noter : le prix moyen de l’assurance auto des conducteurs ayant été refusé par un assureur pour un sinistre (1 217 €) est le plus important de toutes les demandes d’arrêts de contrats.

2. Véhicule non acceptable :

Les voitures de sport ou les véhicules modifiés sont souvent exclus de la couverture en raison de leur potentiel de risque accru, rendant leur assurance plus complexe et parfois impossible.

3. Non-paiement de primes :

Les antécédents de non-paiement des primes d'assurance sont un indicateur fort de risque financier pour les assureurs, qui peuvent alors décider de ne pas offrir de couverture. Lorsque ces assurés sont finalement acceptés, LeLynx.fr indique que le prix moyen de leur assurance auto est de 820 € par an. Alors que les autres conducteurs ayant de fortes chances d’être refusés choisissent globalement la formule tous-risques, ceux n’ayant pas payé leur assureur au moins une fois dans le passé choisissent de manière équilibrée les 3 types de couvertures (Tiers, Intermédiaire et Tous-risques). La raison est simple : les formules au tiers (589 €) et intermédiaire (722 €) sont bien moins chères.

4. Problèmes de permis:

Un permis suspendu ou révoqué est une barrière significative à l'obtention d'une assurance.

5. Autres raisons :

Cette catégorie inclut la fraude à l'assurance, les fausses déclarations, ou le non-respect des exigences minimales de l'assureur.

Conseils pour les demandeurs d'assurance

Pour augmenter les chances d'acceptation d'une assurance auto, les demandeurs peuvent adopter plusieurs stratégies :

- Maintenir un bon dossier de conduite : Évitez les infractions et les accidents.

- Choisir un véhicule moins risqué : Optez pour des voitures avec un risque perçu plus bas.

- Payer régulièrement les primes : Montrez votre fiabilité financière.

- Soyez transparent et honnête : Les déclarations exactes et complètes sont cruciales.

Profil à risque et type de véhicule

Les jeunes conducteurs et ceux avec un historique de violations graves sont particulièrement vulnérables aux refus. De même, les voitures sportives, de luxe, ou modifiées représentent un défi pour l'assurabilité en raison de leur coût de réparation élevé et de leur attrait pour les voleurs.

Options en cas de refus

Si vous faites face à un refus :

H3 : Explorez d'autres assureurs : Chaque compagnie a ses propres critères.

H3 : Consultez un courtier : Ils peuvent souvent trouver des solutions adaptées à des profils complexes.

H3 : Contactez le Bureau central de tarification (BCT) : Ils peuvent contraindre un assureur à vous couvrir si toutes les autres options échouent.

Comment sécuriser votre assurance auto malgré les refus

En somme, le refus d'une assurance auto est une réalité peu fréquente, mais évitable. Les données récentes révèlent que les antécédents de conduite, le type de véhicule et la stabilité financière sont des facteurs déterminants. Face à un refus, il est crucial de ne pas se décourager et d'explorer d'autres options notamment grâce aux comparateurs d’assurances,, consulter un courtier ou saisir le Bureau central de tarification. En comprenant les critères d'évaluation des assureurs et en adoptant une conduite responsable, chaque conducteur peut trouver une couverture adaptée à ses besoins et rouler en toute sérénité.