Nissan veut faciliter la vie des propriétaires de véhicules électriques (VÉ) avec le lancement de son réseau de recharge Nissan Energy. Grâce à l’application MaNissan, les conducteurs de Nissan électriques pourront localiser plus facilement des bornes, vérifier la disponibilité en temps réel et effectuer le paiement, le tout depuis une interface unique.

L'application MaNissan | Photo : Nissan

Un accès à plus de 20 000 chargeurs au Canada

Avec plus de 20 000 bornes de recharge accessibles à travers le pays, le réseau Nissan Energy s’appuie sur des partenaires tels que ChargeHub, Shell Recharge et Tesla. D’autres sont à venir.

Pour le moment, juste l’Ariya

Bien que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les propriétaires de Nissan LEAF, ceux-ci peuvent toujours utiliser l’application NissanConnect EV and Services pour localiser des bornes de recharge.

Un adaptateur NACS pour une compatibilité accrue avec les chargeurs de Tesla

Nissan va encore plus loin en proposant, dès cette année, un adaptateur NACS (North American Charging Standard) pour les propriétaires de l’Ariya. Ce dernier va permettre aux utilisateurs d’accéder aux stations de recharge du réseau de Tesla.

Ensuite, à partir de 2025, les nouveaux modèles électriques de Nissan pour le marché nord-américain seront directement équipés de ports de recharge NACS.

Un futur électrifié avec 16 nouveaux modèles d’ici 2026

Cette initiative va de pair avec les plans d’électrification de Nissan, qui prévoit de lancer 16 nouveaux modèles électrifiés d’ici l’exercice fiscal 2026.