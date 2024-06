Rivian laisse entrevoir cinq nouveaux véhicules

Dans le cadre d’une présentation aux investisseurs qui s’est tenue mardi de cette semaine, et où l’annonce de l’investissement de cinq milliards de Volkswagen a été rendue publique, Rivian a dévoilé une image où apparaissaient cinq modèles sous une toile, cinq produits dont on ne connaît pas l’identité.

On sait que la compagnie travaille sur un VUS compact nommé R2, ainsi que sur une berline qui prendrait le nom de R3 (et R3X). Ce sont les cinq autres modèles qui intriguent.

L’image partagée montrait les produits (actuels et à venir) de la gamme de Rivian, regroupés en quatre colonnes correspondant aux plateformes sur lesquelles ils reposent. Comme le décrit bien le site Motorauthority, la première représente la plateforme Gen 1 qui sert les modèles que l’on connaît bien, soit le VUS R1S, la camionnette R1T, ainsi que le fourgon qui a été développé pour les livraisons du côté d’Amazon.

La nouvelle image partagée par Rivian | Photo : Rivian

La deuxième montre la plateforme Gen 2 que Rivian a dévoilée le 6 juin avec des R1S et R1T mis à jour. Ils sont attendus plus tard cette année en tant que modèles 2025. Le véhicule mystère de la colonne Gen 2 pourrait être une version retouchée du fourgon commercial, mais soyons prudents, car la forme de la toile montre autre chose. Ce pourrait être une image générique.

La troisième colonne montre les véhicules de la plateforme MSP (identifiée sur l’imagea) que Rivian a annoncée lors de la présentation des R2 et R3/X. Un autre véhicule est en phase de développement sur la plateforme MSP, possiblement une camionnette compacte nommée R2T, un nom qui a déjà été réservé en 2021 par Rivian auprès des autorités.

Enfin, la quatrième et dernière colonne présente ce que Rivian appelle la plateforme Affordable Mass Market (générique et abordable, pour rejoindre un grand public). C’est là que c’est intéressant, car Rivian n’a pas encore mentionné de projets pour une structure au-delà de la MSP. La photo montre donc une structure à venir, avec au moins trois véhicules l’utilisant. Les spéculations vont bon train, mais elle pourrait servir des modèles plus accessibles, une fois la firme bien implantée, tant financièrement qu’avec une présence solide sur le marché. En 2021, le constructeur avait réservé plusieurs noms, allant jusqu’à R5T et R5S.

Rivian doit donner plus d’informations sur ces modèles, ce qui signifie que nous allons en savoir plus bientôt. Nous allons surveiller ce dossier de près. Ce qui est intéressant et encourageant, c’est qu’avec l’arrivée de Volkswagen dans l’équation, la commercialisation de ce que la compagnie envisage devient de plus en plus possible.