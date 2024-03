Rivian R2 : nouvelle image, nouveaux détails

C’est demain le 7 mars que sera officiellement dévoilé le troisième modèle de la marque Rivian, le R2 (ou R2S). En vue de ce moment, la compagnie a partagé une autre image de son modèle, confirmant ce qu’on avait deviné à propos de son design.

Ce qui est plus intéressant, toutefois, ce sont des informations relatives à la fiche technique qui ont été dénichées par un propriétaire d’un Rivian, Chris Hilbert.

Dévoilement prochain du Rivian R2

D’abord, la compagnie a partagé sur la plateforme X une image partielle de l’arrière. Cette dernière confirme ce que l’on savait, soit une grande ressemblance avec le style du plus gros VUS déjà commercialisé par la marque, le R1S. Il aurait été intéressant de trouver une signature différente avec le nouveau modèle, mais ce ne sera évidemment pas le cas.

Concernant les détails dégotés sur le modèle, il faut noter qu’ils n’ont pas été partagés par Rivian. Chris Hilbert a réussi à extraire le code source du site web de la page consacrée au R2 sur le site de Rivian, découvrant alors une série de spécifications relatives au produit. Les informations qui en découlent demeurent à confirmer, mais elles sont révélatrices.

D’abord, la chose la plus intéressante, c’est un prix annoncé à 47 500 $ US. Le grand patron de Rivian, R.J. Scaringe, avait promis un modèle entre 40 000 $ US et 60 000 $ US. Ça tient donc la route.

Rivian R2 électrique

Une autonomie de 530 km ?

Ensuite, si la capacité de la batterie n’est pas connue pour le moment, l’autonomie l’est, à 330 miles, soit 531 km.

Les dimensions du véhicule sont aussi apparues dans les recherches. Voici comment le nouveau R2 se compare au R1S :

Rivian R1S

Longueur - 5100 mm

Largeur - 2014 mm

Hauteur - 1816 mm

Empattement - 3076 mm

Garde au sol - jusqu'à 381 mm (15 pouces)

Rivian R2

Longueur - 4714 mm (- 386)

Largeur - 1905 mm (- 173)

Hauteur - 1699 mm (- 264)

Empattement - 2936 mm (- 140)

Garde au sol - 249 mm (9,8 pouces)

En résumé, le nouveau Rivian R2 a donc à peu près la taille d'un Tesla Model Y.

Fait intéressant, le R2 pourra profiter de pneus tout-terrain et des angles d’approche et de sorties sont annoncés à 25 et à 27 degrés, respectivement.

Pas avant 2026

Évidemment, tout est à confirmer et il faut aussi tenir compte du fait que le modèle n’est pas attendu avant 2026. Les dimensions vont demeurer les mêmes, mais plusieurs éléments peuvent changer, dont le prix qui sera exigé pour le modèle.