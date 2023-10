Le Salon de Genève va renaître en 2024

• Le Salon de l’auto de Genève sera de retour en Suisse en 2024.

Si l’on se rapporte il y a un peu plus de trois ans, en mars 2020 plus précisément, on vous annonçait que les organisateurs du Salon de l’auto de Genève annulaient l’édition de 2020 en raison d’un nouveau virus qui venait de voir le jour, le fameux coronavirus.

Les autorités interdisaient alors les rassemblements de plus de 1000 personnes. Les choses ont évolué dans le mauvais sens, comme vous le savez, si bien qu’en 2021, c’était aussi remis. Des difficultés financières et des querelles internes étaient venues miner la suite des choses, si bien qu’on n’a pas revu le Salon de Genève tel qu’on le connaissait.

Cette semaine on apprend qu’on aura droit au retour de l’événement en 2024, sur le territoire suisse (Il y a bien eu un salon de l'auto de Genève cette année, mais il s'est déroulé au Qatar). Les organisateurs ont en effet confirmé que le salon se tiendra, à Genève, du 26 février au 3 mars 2024.

De plus, ils ont tenu à souligner que l’événement ne sera pas un « salon de la mobilité » et que l’accent sera mis sur la voiture. Bien sûr, tout ce qui a trait à la mobilité sera présent, mais la chose dominante sera l’automobile.



Salon international de l’auto de Genève - logo Photo : Geneva International Motor Show

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à retrouver le même genre d’événement qu’avant la crise sanitaire. Les responsables espèrent réduire les coûts pour eux-mêmes et pour les nombreux exposants. Ils souhaitent fournir des stands d’exposition prêts à être utilisés par les constructeurs et à d’autres entreprises.

« Il n’y a aucun doute sur le fait que l’événement aura lieu », a déclaré Sandro Mesquita, le grand patron du salon. En entrevue avec le site Autocar, il a ajouté ceci : « Il est important de dire que c’est confirmé. La seule question sera celle de la taille, car cela dépendra du nombre d’exposants. Mais nous avons suffisamment de réponses pour confirmer que nous pouvons aller de l’avant ».

Le salon va compter sur les sections automobiles habituelles, mais aussi un pavillon axé sur l’innovation, un autre qui va se concentrer sur le design, ainsi qu’une section où la performance automobile sera à l’honneur. Sans trop de surprise, une zone « zéro émission » va concerner tout ce qui touche la mobilité durable.

Si vous comptez être dans le coin de Genève au printemps prochain, sachez que vous pourrez vous procurer des billets dès le mois de décembre.

Ce qui sera intéressant à surveiller, ce sera la réponse des constructeurs. Qui y sera présent et quels véhicules y dévoileront-ils ? La nouvelle réalité fait que les salons sont souvent délaissés au profit de présentations en ligne. Les constructeurs ont aussi tendance à se concentrer sur les événements plus locaux, afin de réduire les coûts.