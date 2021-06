Un Salon de Détroit majoritairement à l’extérieur en 2022

En janvier 2019, on a eu droit à notre dernier Salon automobile de Détroit. À ce moment, il avait été annoncé que l’événement se déplaçait en juin de l’année suivante. A-t-on besoin de vous rappeler où nous en étions en juin 2020 ? Il n’était bien sûr pas question d’un salon automobile en pleine pandémie.

Les organisateurs avaient cependant déjà annoncé que certaines activités se dérouleraient à l’extérieur. Il semble qu’on va mettre encore plus l’accent là-dessus lorsque le Salon va revenir en 2022.

D’ailleurs, à cet effet, les responsables ont confirmé que l’événement serait de retour l’année prochaine, mais avec des expositions intérieures plus petites et en mettant davantage l’accent sur une expérience extérieure pour la découverte des véhicules et de la technologie.

Rod Alberts, le directeur de l’association des concessionnaires automobiles de Détroit, affirme que le Salon de 2022 va se dérouler au centre-ville de Détroit. Il explique également que le salon devra changer par rapport au passé. Selon lui, les constructeurs ne voudront plus dépenser autant pour des présentations élaborées et coûteuses pour dévoiler leurs nouveaux modèles les plus importants. Aujourd’hui, et avec la pandémie, ils ont découvert qu’ils pouvaient obtenir une bonne visibilité et dépenser moins en y allant de dévoilements virtuels en dehors des salons automobiles, où les véhicules peuvent être éclipsés par d’autres lancements.

Certains constructeurs se sont d’ailleurs retirés du Salon de Détroit et d’autres événements bien avant la pandémie.

Photo : Motor Bella Des Camaros, au Motor Bella

Selon Rod Alberts, Détroit et d’autres salons doivent changer pour attirer davantage les millénariaux qui aiment vivre des expériences plutôt que d’être de simples spectateurs.

Il envisage un événement en plein air, principalement accessible à pied, et qui utiliserait tout le centre-ville. Des expositions plus petites, des essais de modèles électriques à l’intérieur, ainsi que des expériences participatives, seront au menu. Et parce que le Salon va se tenir en juin plutôt qu’en janvier, tout le monde pourra profiter du beau temps.

« On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses encore et encore », a déclaré Rod Alberts à l’Automotive Press Association de Détroit.

Peu importe quelle forme il prendra, l’annonce de la tenue du Salon de Détroit en 2022 (si la situation continue de s’améliorer, bien sûr) est une excellente nouvelle. D’ailleurs, les événements automobiles commencent à revivre.

Le mois dernier, le Salon de l’auto de Chicago a annoncé qu’il serait de retour au centre-ville en juillet. Le Salon international de l’automobile de New York devrait faire son retour du 20 au 29 août au centre des congrès Javits, tandis que le Salon de Los Angeles reviendra du 19 au 28 novembre au centre des congrès de la ville.