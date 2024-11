L’Ontario, BC et le Québec pour les modèles Scout

Les modèles Scout seront distribués à travers des boutiques au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique

Les deux premiers modèles qui seront proposés par Scout Motors, une division électrique appartenant au groupe Volkswagen, ont récemment été présentés. Le VUS Traveler et la camionnette Terra seront vendus au Canada, et l’on sait maintenant de quelle façon.

En gros, le tout va se faire via un réseau de boutiques-ateliers qui vont offrir un service de vente et d’après vente à la fois en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. C’est ce que Lindsay Bago, porte-parole de l’entreprise, a confirmé à la branche canadienne du magazine Automotive News le 5 novembre dernier.

La marque Scout, qui sera exploitée comme constructeur indépendant, s’est fixée comme objectif d’établir une « relation individuelle » avec sa clientèle, en opposition à la dépendance de la société mère à l’égard d’un réseau de concessionnaires. On veut privilégier la vente directe aux consommateurs.

En tout, ce sont sept boutiques Scout qui sont prévues à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Ottawa, d’ici 2032. Les endroits vont comprendre des espaces réservés aux ventes et au service, et proposeront des essais routiers aux consommateurs.

Scout Terra | Photo : Scout Motors

En complément à tout cela, Scout prévoit des unités de service mobiles qui s’occuperont des réparations pour les clients à l’intérieur d’un rayon d’environ 300 kilomètres des boutiques. C’est ce qu’a déclaré Cody Thacker lors du dévoilement des modèles à Nashville récemment. Ce dernier est le vice-président responsable des opérations commerciales pour Scout.

Les deux nouveaux produits promettent des compétences hors route intéressantes, car ils seront construits sur un châssis en échelle pensé pour la propulsion électrique. Les deux véhicules s’inspirent bien sûr des modèles Scout commercialisés par la firme International Harvester, qui ont été populaires en Amérique du Nord au cours des années 1960 et 1970.

Scout travaille à la construction d’une usine d’assemblage en Caroline du Sud, qui devrait commencer à produire les deux véhicules en 2027.

L’entreprise a déjà ouvert les réservations pour les consommateurs canadiens. Les acheteurs peuvent verser un dépôt remboursable de 150 $ pour réserver le Traveler ou la camionnette Terra. L’entreprise vise des prix de détail inférieurs à 60 000 $ US pour les deux véhicules, mais au moment d’écrire ces lignes, rien n’avait été annoncé ou décidé pour le marché canadien.