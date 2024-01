Le premier modèle Scout sera présenté cet été

Le groupe Volkswagen nous a appris lors du congé des fêtes que la marque Scout qu’elle fait renaître va présenter son premier modèle cet été. Rappelons que le fabricant a acquis les droits du nom Scout en 2020 avec l’achat de Navistar, une firme qui a succédé à International Harvester, le constructeur qui nous a donné le premier Scout.

Volkswagen a même partagé une vidéo promotionnelle pour nous mettre l’eau à la bouche.

On sait que la nouvelle division, la Scout Motors, va au départ nous proposer deux produits, soit un VUS et une camionnette, les deux seront électriques et inspirées du modèle International Scout qui a connu ses moments de gloire au cours des décennies 60 et 70.

Et quel véhicule va-t-on nous dévoiler en premier ? Si l’on se fie aux propos que tenait le grand patron de Scout, Scott Keogh, au début de l’année dernière, il s’agira du VUS. Le mois dernier, il a même révélé que Scout travaillait avec Magna International pour développer ses véhicules, y compris la structure en échelle sur lequel le véhicule va reposer.

La nouvelle division Scout du groupe Volkswagen Photo : Volkswagen

La production de l’utilitaire devrait être lancée au cours de l’année 2026. L’assemblage de la camionnette suivra à l’intérieur d’une année, toujours selon Scott Keogh.

Il faut comprendre que la production aura lieu à l’intérieur d’une nouvelle usine qui sera située près de Columbia, en Caroline du Sud. Volkswagen a prévu des investissements avoisinant les deux milliards de dollars américains pour lui donner vie. L’endroit pourrait également donner vie d’autres créations du groupe Volkswagen.

Certaines rumeurs parlement même d’un utilitaire Audi qui aurait pour mission de concurrencer les Land Rover Defender et Mercedes-Benz Classe G.

Et éventuellement, d’autres modèles suivront. Scout a enregistré plusieurs noms de marque auprès des autorités.