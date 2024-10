Scout présente ses deux premiers modèles, prévus pour 2027

Scout, la nouvelle marque de véhicules électriques du groupe Volkswagen, a dévoilé sous forme de concepts les deux premiers modèles qu’elle compte commercialiser à l’horizon 2027-2028. On parle d’un VUS et d’une camionnette, dont la production doit s’amorcer en 2027.

Si le nom Scout vous dit quelque chose, sachez qu’il s’agit du même qui avait été utilisé dans les années 60 par la marque International Harvester pour la mise en marché d’un véritable véhicule utilitaire, le Scout.

Si Volkswagen détient le nom du modèle aujourd’hui, c’est parce qu’elle a acheté Navistar en 2022, le groupe qui avait succédé à International à l’époque, et qui avait hérité de la propriété du nom Scout.

Les deux concepts présentés ont des noms, soit Traveler pour le VUS, Terra pour la camionnette. Le nom du premier se rapproche de celui utilisé pour décrire un VUS vendu de la fin des années 50 au milieu des années 1970, le Travelall. Quant au design, il est aussi clairement inspiré de ce qu’on a vu avec les modèles jadis. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que le style des concepts était à 85 % celui des futures versions de production.



Camion Terra vue de profil | Photo : Scout Motors

Les deux produits sont construits sur une nouvelle plateforme mettant à profit un châssis en échelle, ce qui va nous assurer de belles prestations en conduite hors route. Un essieu arrière rigide, des différentiels pouvant être verrouillés de façon mécanique, une barre stabilisatrice avant pouvant être déconnectée, des pneus tout-terrain de 35 pouces en option, une garde au sol de plus d’un pied, ainsi que des angles d’attaque et de sortie importants, voilà ce qui attend les amateurs avec ce modèle.

Côté format, les deux véhicules sont un peu plus longs et massifs que peuvent l’être les Rivian R1T et R1S, deux rivaux directs des nouvelles créations.

La compagnie promet des véhicules capables de transporter 2000 livres, alors que les capacités de remorquage se situeront autour de 7000 et de 10 000 livres, respectivement pour le VUS et la camionnette.

Là où l’on détient moins d’informations, c’est avec le groupe motopropulseur. Scout a indiqué que la capacité de la batterie serait suffisante pour offrir plus de 550 kilomètres d’autonomie. Puis, fait intéressant, une option hybride, que Scout nomme Harvester (tiens, une autre référence au passé), va utiliser un moteur à essence pour recharger la batterie, ce qui va porter l’autonomie à plus de 800 kilomètres. L’architecture à 800 volts va permettre une recharge à une puissance maximale de 350 kW. Les modèles Scout seront livrés de série avec le connecteur NACS (North American Charging Standard) de Tesla, et le véhicule sera capable d’alimenter appareils et domiciles.

À l’intérieur, on voit que la présentation demeure simple, avec la présence d’écran de 12,3 et de 16,2 pouces (informations de conduite et système multimédia). Note intéressante, Scout a mentionné que les acheteurs auront le choix d’opter pour une banquette à l’avant. Différentes options de toit seront aussi au menu.

Et bien sûr, il faudra s’attendre à retrouver quantité de variante et de déclinaisons au catalogue. Volkswagen a l’occasion d’exploiter un potentiel énorme ici.

Il faudra aussi s’attendre à voir de la technologie introduite par Rivian avec ce modèle, notamment pour ce qui est des mises à jour en direct. Rappelons que Volkswagen a annoncé des investissements de cinq milliards dans Rivian un peu plus tôt cette année.

Quant à la production, elle aura lieu à l’intérieur d’une nouvelle usine qui sera située près de Columbia, en Caroline du Sud. Deux milliards devraient être investis dans ce site, qui pourrait éventuellement produire d’autres modèles du groupe Volkswagen.

Enfin, notez que Scout accepte déjà les réservations pour ses modèles Traveler et Terra. La compagnie prévoit d’établir son propre réseau de ventes et de services, directement au client, un peu à l’image du modèle de Tesla. Les modèles seront conçus pour qu’environ 80 % des réparations puissent être effectués en dehors d’un centre de service Scout.

Nul doute, cette façon de faire ne fait pas le bonheur des concessionnaires de la marque.

Nous verrons ce qui aura tenu et ce qui sera conservé comme approche lorsque les modèles seront sur le point de se présenter sur le marché. L’année 2027 est encore loin. Ce qui est certain, c’est que les deux bêtes, avec leur style tranché, vont assurément séduire la clientèle visée.

Terra Pickup - Intérieur | Photo : Scout Motors