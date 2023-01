Photo : Afeela Afeela Concept - Profil

• Sony et Honda présentent le premier concept de la marque Afeela au CES 2023.

• Afeela est le nom d'une nouvelle marque de VÉ lancée conjointement par les deux sociétés.

• Sony Honda Mobility acceptera des commandes pour le modèle à partir de 2025, avant un lancement prévu en 2026.

Sony et Honda, qui travaillent depuis un certain temps sur un projet commun (nom officiel : Sony Honda Mobility) visant à lancer une marque de véhicules entièrement électriques, ont annoncé aujourd'hui son nom et présenté un premier prototype au Consumer Electronics Show qui se tient actuellement à Las Vegas, au Nevada.

Le premier modèle issu de la marque Afeela est cette berline entièrement électrique, dont le nom n’a pas encore été divulgué. Nous pouvons nous attendre à une présentation du produit final quelque part en 2025, date à laquelle la société acceptera les précommandes. Les livraisons aux acheteurs commenceront au printemps 2026, si tout se passe comme prévu. La production du modèle aura lieu aux États-Unis.

Comme la plupart des autres constructeurs automobiles travaillant sur des VÉ de nouvelle génération, le PDG de la nouvelle coentreprise Sony Honda Mobility, Yasuhido Mizuno, a insisté sur le haut niveau d'interactivité et de connectivité entre le nouveau modèle et ses propriétaires :

« Afeela représente notre concept de relation interactive, où les gens ressentent la sensation de mobilité intelligente et où la mobilité peut sentir et comprendre les gens et la société grâce aux technologies de détection et d'IA (intelligence artificielle). » - Yasuhido Mizuno, PDG de Sony Honda Mobility

Le premier modèle Afeela est une berline qui n’est pas sans rappeler une certaine Tesla Model 3 avec ce qui ressemble à un design extérieur aérodynamique, mais réaliste et pratique. Parmi les éléments distinctifs, les barres d'éclairage à l'avant comme à l'arrière, ainsi que les roues surdimensionnées sur lesquelles repose le véhicule.

Photo : Afeela Afeela concept - Intérieur

À l'intérieur, les concepteurs ont fait preuve de plus de fantaisie, notamment avec le volant en demi-lune et l'écran du tableau de bord qui s'étend littéralement d'une porte à l'autre (encadré par des écrans qui prennent la place des rétroviseurs extérieurs). On peut s'attendre à ce que certains des éléments les plus fantaisistes soient abandonnés en route vers le modèle de production final.

Les éléments les plus susceptibles de survivre à la transition sont la console flottante entre les sièges avant, les écrans au dos des sièges avant et l'énorme toit panoramique.

La version prototype de ce premier modèle Afeela est équipée de 45 caméras et capteurs, ce qui laisse présager une panoplie de systèmes d'assistance à la conduite avancés. Le véhicule est d’ailleurs équipé pour assurer une conduite autonome de niveau 3 sur l'autoroute et une autonomie de niveau 2 en ville.