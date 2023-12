• Honda va présenter plusieurs véhicules électriques au CES

Honda va nous proposer un premier véhicule électrique en 2024 avec le Prologue, mais on peut le dire, le constructeur japonais arrive un peu en retard dans la course à l’électrification. Il a l’intention de se rattraper, toutefois, et nous en aurons une preuve au prochain CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en janvier.

En effet, on apprend aujourd’hui que la compagnie va profiter de l’événement pour dévoiler sa nouvelle gamme mondiale de véhicules électriques. Ces modèles vont représenter la première grande étape du plan de l’entreprise vers l’atteinte de ses objectifs, soit d’offrir une famille de véhicules « zéro émission » d’ici à 2040.

La compagnie avait ceci à déclarer concernant ce qu’elle nous prépare :

« Dans le cadre de son objectif global d’atteindre la neutralité carbone pour tous les produits et activités de l’entreprise d’ici 2050, Honda introduira 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2030, avec un volume de vente global de 2 millions d’unités. En Amérique du Nord, Honda a établi un calendrier agressif d’introduction de véhicules électriques jusqu’en 2030 et, en fin de compte, de ventes d’automobiles 100 % sans émissions d’ici 2040, ce qui inclut des modèles électriques à batterie et à pile à combustible. »

Les détails concernant les modèles sont à suivre, bien sûr, mais Honda a précisé qu’il s’agissait d’une nouvelle série de produits électriques, plutôt que d’un seul véhicule. La présentation de « technologies clés » sera aussi à l’honneur au kiosque de l’entreprise.

Ce qui reste à voir, c’est le nombre de véhicules qui seront présentés et aussi de voir si certains seront sur place, ou si nous aurons plutôt droit au dévoilement d’ébauches et de concepts de façon virtuelle. Chose certaine, la présence de Toshihiro Mibe, le chef de la direction de Honda, et de Shinji Aoyama, premier vice-président, indique que la présentation est d’importance, car les deux prendront la parole.

Il sera aussi intéressant de voir si General Motors (GM) et Honda auront des choses conjointes à nous annoncer. On sait que les deux constructeurs ont annulé un projet commun concernant le développement d’un modèle électrique abordable, mais le lien entre les deux firmes n’a pas été rompu.

Rappelons que le Prologue est le fruit d’une collaboration avec GM. Nous aurons plus de détails à vous fournir sur les plans de Honda lors de la tenue du CES, pendant la semaine du 7 janvier 2024.