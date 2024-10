Stellantis a annoncé hier le rappel de 194 000 exemplaires de ses Jeep hybrides rechargeables, des modèles qui portent le suffixe 4xe. La raison : un risque d’incendie. En fait, 13 brasiers auraient été signalés à l’entreprise.

Conséquemment, la compagnie a demandé aux propriétaires de ces véhicules de se garer à l’extérieur et loin des structures (et autres véhicules), jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour régler le problème.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 | Photo : D.Heyman

Concernant les modèles rappelés, on parle du Wrangler des années 2020 à 2024 et du Grand Cherokee des années 2022 à 2024. Le problème est attribuable à un composant de la batterie, selon ce que raconte le constructeur. Ce dernier précise que les incendies qui ont eu lieu se sont produits alors que les véhicules étaient garés et éteints. Toujours selon l’entreprise, 5 % des modèles visés par la campagne pourraient présenter le défaut menant au risque d’incendie.

Autre information partagée par le fabricant : le risque lié au véhicule est amoindri lorsque le niveau d’énergie de la batterie est épuisé. Ainsi, les propriétaires sont invités à ne pas recharger leur véhicule et à le garer loin des structures et d’autres véhicules, en attendant la solution.

Le rappel concerne 154 000 unités aux États-Unis, 14 000 au Canada, 700 au Mexique et près de 26 000 qui sont situés à l’extérieur de l’Amérique du Nord.